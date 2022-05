DR Automobiles fa coppia con FCA Bank: ecco i finanziamenti per la gamma italiana

Il marchio DR Automobiles ha accolto i servizi FCA Bank, che consentiranno diverse soluzioni finanziarie per l'acquisto delle vetture costruite dalla factory di Isernia

L’arrivo a listino della nuova DR 6.0 ha convinto i vertici della casa di Isernia ad estendere le soluzioni finanziarie a disposizione dei propri clienti: questo è ora possibile grazie alla recente partnership stipulata tra DR Automobiles e il gruppo FCA Bank, che di fatto fornirà molteplici possibilità di finanziamento e di mobilità molto versatili nonchè capaci di adattarsi a tutte le richieste degli automobilisti italiani.

Queste toccheranno tutti i veicoli della gamma DR, dalla F35 fino ai SUV DR 3, 4.0, 5.0 e 6.0 prevedendo sostanzialmente tre livelli di finanziamento:

DR Value : fino a 60 rate con anticipo zero e valore residuo da saldare in maniera personalizzata

: fino a 60 rate con anticipo zero e valore residuo da saldare in maniera personalizzata DR Freedom : fino a 36 mesi con anticipo zero e possibilità di estinzione del piano a livello annuale senza il pagamento di penali

: fino a 36 mesi con anticipo zero e possibilità di estinzione del piano a livello annuale senza il pagamento di penali Easy DR: fino a 96 rate modulabili su due periodi di pagamento nei quali si può decidere l’importo da pagare in maniera variabile

Oltre a ciò, l’accordo di DR Automobiles e FCA Bank prevede anche l’attivazione del servizio Leasys CarCloud, che mette a disposizione una formula di acquisto dell’automobile attraverso uno speciale “abbonamento” con pacchetto dedicato e rata mensile di 399 Euro. Si tratta di una formula estremamente conveniente per i consumatori e che si ipotizza riscuoterà un grande successo, come confermato dalle parole di Massimo Di Risio (fondatore di DR Automobiles) e di Giacomo Carelli (CEO di FCA Bank).

“Siamo molto felici di questa partnership con FCA Bank in quanto rappresenta uno step molto importante nel nostro percorso di crescita che rafforzerà ulteriormente la nostra presenza sul mercato italiano“, questo il commento di Massimo Di Risio a cui Giacomo Carelli ha replicato sottolineando che “la firma di questa partnership con un’eccellenza italiana come il Gruppo Dr contribuisce a valorizzare il nostro ampio know-how nei servizi finanziari e di mobilità per il settore automobilistico, facendoci diventare la banca di riferimento in Italia per il settore automotive e la mobilità“.