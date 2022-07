DR Automobiles Groupe, semestre da record con 10.000 auto immatricolate

DR , in Italia, ha registrato 2.196 immatricolazioni a giugno e 9.749 nei primi sei mesi dell’anno. Nel 2021 le immatricolazioni erano state 8.362

In un momento complessivamente difficile come quello dell’auto, ci sono brand che stanno riscuotendo un crescente successo: è il caso di DR Automobiles Group che sta facendo segnare numeri eccellenti, specialmente in Italia.

DR Automobiles Groupe conquista il mercato italiano

Dopo aver appena lanciato i due nuovi brand Sportequipe ed ICKX e tutte le novità di DR ed EVO al MIMO 2022, DR Automobiles Groupe archivia un primo semestre entusiasmante, grazie anche ad un giugno da record, che fa registrare una quota del 1.73% in Italia. La casa ha fatto segnare 2.196 auto immatricolate a giugno e 9.749 nei primi sei mesi dell’anno in Italia. Numeri incredibili se si pensa che nel 2021 le immatricolazioni erano state 8.362. Dunque numeri più che raddoppiati rispetto allo scorso anno con un + 185,94% su giugno ed + 168,62% sul primo semestre.

La DR 5.0 entra nella Top 50 dei modelli più venduti in Italia, occupando il 27° posto ed è anche il quinto modello nella Top 10 della auto alimentate a GPL, insieme alla DR 4.0 al nono posto. Come annunciato a Milano due settimane fa, da settembre in poi arriveranno sul mercato i nuovi modelli di Sportequipe ed ICKX, oltre alla DR 3.0, DR 7.0, EVO 4 restyling e nuova EVO 5. Già a listino, sin da subito, il pick-up EVO Cross 4 e DR 5.0 CVT. In piena espansione il network di vendita, in Italia e all’estero. A giugno sono arrivati i primi significativi numeri dal mercato spagnolo che consentono al gruppo di superare le 10.000 unità complessive nel primo semestre.