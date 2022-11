Drako Dragon: il SUV anti-Tesla da 2.000 cavalli arriva nel 2026

Linee muscolose, dotazione tecnologica al top e una powertrain full-electric da supersportiva: ecco come si presenta il SUV Drako Dragon

Dopo mesi di sviluppo, il progetto finale della Drako Dragon è finalmente giunto al termine: la startup californiana Drako Motors ha infatti presentato negli scorsi giorni il suo hyper-SUV ad alimentazione 100% elettrica, che con la sua scheda tecnica da vera e propria supercar ha tutta l’intenzione di sfidare le capostipiti della propria categoria spodestando il dominio incontrastato dei modelli Tesla.

Esteticamente simile alla GTE del 2019, il SUV Drako Dragon è stato disegnato dalla torinese GranStudio e propone linee muscolose e affilate con alcuni elementi costruttivi che solitamente sono propri del mondo delle supersportive, tra cui le portiere con apertura ad ali di gabbiano. Lungo 5,05 metri, largo 2,05 e alto 1,60, il suo equipaggiamento include un anteriore con fari full LED e grande presa d’aria centrale, gran parte dei pannelli costituiti da fibre naturali e un posteriore dal lunotto fortemente inclinato in puro stile coupé.

Entrando nell’abitacolo, il nuovo Drako Dragon si distingue poi per un ambiente raffinato ed elegante con rivestimenti e finiture di gran classe, a cui si aggiunge una plancia estremamente minimale sulla quale domina il Digital Cockpit totalmente personalizzabile nella grafica e nelle funzioni visualizzabili e il gigantesco schermo centrale dell’infotainment, che raggiunge la diagonale di ben 17,1 pollici. Quest’ultimo utilizza il sistema operativo DriveOS che gestisce la multimedialità, la navigazione, la suite di ADAS e lo stato di salute di motore e batterie con i relativi flussi di energia, assieme al residuo di autonomia prima di procedere alla successiva ricarica.

Per quanto riguarda la powertrain, il SUV Dragon è equipaggiato con un’architettura a quattro motori elettrici (uno per ruota) che complessivamente erogano la bellezza di 2.000 cavalli, sufficienti a raggiungere la velocità massima di 320 km/h e a coprire lo 0-100 in soli 1,9 secondi. Numeri che lo avvicinano al mondo delle hypercar e che sono sostenuti da un accumulatore ad alta capacità in grado di garantire fino a 676 km di autonomia e una ricarica tramite le colonnine fino a 500 kW (10-80% in soli dieci minuti!). Quando è previsto il suo arrivo sul mercato? Non prima del 2026 con prezzi a partire da 290.000 dollari.