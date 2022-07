Drako Dragon: il SUV elettrico americano da 2.000 cavalli che sfida Tesla

Dopo la GTE, la startup californiana Drako ha in cantiere la Dragon: si tratta di un SUV di alta gamma che sarà spinto da una powertrain ad alte prestazioni con quattro motori elettrici

Drako Motors raddoppia gli sforzi: al fianco della supercar GTE, l’azienda americana con base in California sta lavorando su un nuovo modello chiamato Dragon che, sulla carta, saprà certamente mettere in difficoltà le potenzialità espresse dai migliori “ruote alte” marchiati Tesla. Si tratta di un SUV elettrico di alta gamma dalle linee molto aggressive e con le portiere che si aprono ad “ali di gabbiano”, molto appariscenti e inserite in una carrozzeria curata a livello aerodinamico dagli ingegneri italiani della startup GranStudio (la stessa che ha lavorato sulla Lightyear One).

La sua presentazione ufficiale è fissata per la fine dell’anno, ma nell’attesa Drako Motors ha anticipato qualche dettaglio sulla sua scheda tecnica: la Dragon potrà contare su una powertrain (denominata DriveOS) con quattro motori elettrici (uno per ruota) in grado di fornire non solo la trazione integrale e la gestione intelligente della ripartizione della coppia, ma anche un output di potenza complessivo pari a 2.000 cavalli (!). Con questi presupposti lo scatto 0-100 si fermerebbe intorno agli 1,9 secondi, mentre la velocità massima a 320 km/h: che il primato della Tesla Model S Plaid abbia i giorni contati?