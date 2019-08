Drako GTE: la coupé quattro posti da 1200 cavalli

La Drako GTE ha quattro motori sincroni a magneti da 305 CV l'uno posizionati in prossimità di ciascuna ruota. La velocità massima è di 330 km/h. Completano la dotazione ammortizzatori Ohlins, freni Brembo carboceramici e un doppio set di cerchi

Se pensate che auto elettrica faccia rima con poche prestazioni e scarso senso sportivo vi sbagliate di grosso e l’esempio è rappresentato alla Drako Motors GTE, una coupé dall’animo decisamente sportivo, in grado di ospitare quattro persone e far provare loro l’ebrezza di guidare una vettura in grado di erogare una potenza di 1200 cavalli.

Drako GTE: 1200 cavalli di puro godimento

La Drako GTE sarà una vettura per pochi, sia in termini di prestazioni che strettamente economici. Dalla Silicon Valley, dove verrà prodotta, ne usciranno appena 25 esemplari al prezzo – non proprio abbordabile – di 1,25 milioni di dollari. Da record anche le caratteristiche tecniche. Sarà una coupé a quattro porte e altrettanti posti al suo interno. Quattro come i motori sincroni a magneti da 305 CV l’uno posizionati in prossimità di ciascuna ruota per una potenza massima complessiva di oltre 1.200 CV e una velocità massima di 330 km/h. Un’automobile del genere necessita di un sistema elettronico dedicato.

I tecnici di Drako Motors hanno elaborato un sistema in grado di gestire attraverso la centralina elettronica la velocità di ogni ruota agendo, permetteno alla GTE di attivare funzioni di torque vectoring migliorando quindi la guidabilità e le performance. Completano la dotazione ammortizzatori Ohlins, freni Brembo carboceramici e pneumatici Michelin Pilot Sport Cup2 da 20″ per la pista e Pilot Sport 4S da 21″ per l’utilizzo su strada (il doppio set di cerchi viene proposto di serie). Sportiva ed elegante questa Drako GTE grazie agli interni in cui spiccano materiali di pregio come pelle e Alcantara.