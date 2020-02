Dune Buggy di Bud Spencer e Terence Hill: arriva la versione LEGO Ideas

La Dune Buggy di Bud Spencer e Terence Hill apparsa nel film del 1974 "...Altrimenti ci arrabbiamo" viene proposta sulla piattaforma LEGO Ideas. Ottenuti i 10mila voti, potrebbe andare in produzione

Sulla piattaforma LEGO Ideas, che permette agli utenti e appassionati LEGO di inviare e proporre progetti interamente ideati dagli utenti stessi, è apparsa nei giorni scorsi una favolosa Dune Buggy. L’autore del progetto è l’utente Versteinert, il quale ha realizzato niente meno che la Dune Buggy di Bud Spencer e Terence Hill, quella apparsa nel film del 1974 “…Altrimenti ci arrabbiamo“.

Una pellicola famosa non solo in Italia, ma popolare davvero in tutto il mondo e in particolare in Europa, dove i fan della coppia d’oro della televisione italiana si possono contare a migliaia. Il set LEGO Ideas che vedete nelle immagini include le minifigures di Ben e Kid e la favolosa Dune Buggy rossa con cappottina gialla Puma, che ha contribuito in maniera decisa a rendere questo film un classico della commedia. La pellicola, campione d’incassi nella stagione 73-74, è addirittura al quattordicesimo posto assoluto nella classifica dei film italiani più visti di sempre.

Il set della Dune Buggy di Bud e Terence è realizzato in dimensioni tali che si adatta perfettamente alla scala dei set LEGO City, così che auto e minifigures possono tranquillamente essere inserite in qualsiasi contesto dagli appassionati dei mattoncini colorati. Affinchè il progetto della Dune Buggy Puma venga approvato, l’idea ha bisogno di almeno 10mila voti, ottenuti i quali verrà eventualmente sottoposto ai responsabili LEGO, i quali potranno metterlo in produzione o, ci auguriamo di no, non ritenerlo sufficientemente interessante.

Il progetto ha bisogno di tutto il supporto possibile e potete votarlo nell’apposita sezione LEGO Ideas. Votatelo, perché un set così “piccolo” arriverebbe sugli scaffali a un prezzo decisamente contenuto, e vista la qualità e la realizzazione dell’idea, merita ogni voto possibile.