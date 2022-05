E.Go e.wave X: il mini-crossover tedesco è perfetto per la città

E.Go Mobile ha lanciato un nuovo modello compatto destinato all'utilizzo urbano: è un piccolo crossover che può essere acquistato da un prezzo di 24.990 Euro

Un nuovo modello compatto va ad aggiungersi alla gamma della tedesca E.Go Mobile: dopo la e.Go Life, ecco la piccola e.Go e.wave X, vettura che incontra le tendenze del mondo crossover pur mantenendo la solida base di partenza del modello stradale risultando, quindi, un’ottima alternativa per tutti quegli automobilisti che vogliono un mezzo dalle dimensioni contenute adatto per l’utilizzo quotidiano in città.

La sua costruzione è molto semplice e consiste in uno chassis ultra-compatto che, nonostante le apparenze, è in grado di ospitare fino a quattro passeggeri: l’estetica è spiccatamente orientata verso il mondo del fuoristrada e ciò si evince dai paraurti anteriore e posteriore pronunciati, dai fari aggiuntivi in stile “rally” e dalle protezioni sotto-scocca, a cui si aggiungono poi le protezioni laterali, i cerchi da 18” e le barre porta-tutto sul tetto.

Entrando nell’abitacolo, la plancia è caratterizzata da un ampio schermo all-in-one da 23 pollici che integra sia il quadro strumenti digitale che il display del sistema infotainment, tramite il quale è possibile accedere alle varie funzionalità multimediale della vettura supportate dalla compatibilità con i sistemi Apple CarPlay e Android Auto (anche in wireless). I rivestimenti e le finiture sono in materiali eco-sostenibili e fanno parte di una dotazione in cui sono presenti anche la dock-station per la ricarica induttiva dello smartphone e la telecamera posteriore attivata dai relativi sensori di parcheggio.

Per quanto riguarda il motore, proprio come la e.Go Life anche la nuova e.Go e.wave X è spinta da una powertrain al 100% elettrica composta da un singolo motore elettrico (installato sull’asse posteriore) da 80 kW e da un pacco batterie che, di serie, è in grado di garantire un’autonomia massima di 240 km. La sua ricarica avviene attraverso i sistemi a 11 kW e nel cruscotto è possibile selezionare le tre modalità di guida disponibili (Eco, Comfort e Sport) a seconda delle esigenze del guidatore.

La nuova e.Go e.wave X può essere già pre-ordinata sul sito ufficiale del costruttore (a questo indirizzo), il quale assicura le consegne entro la fine dell’anno. I prezzi? Almeno in Germania, a partire da 24.990 Euro.