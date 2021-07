E-Legend EL1: la mitica Audi Sport Quattro S1 rinasce in versione elettrica!

Una delle vetture simbolo dei Rally anni '80 rivive oggi in una speciale versione a batterie costruita in soli 30 esemplari e basata sulla meccanica della Porsche Taycan

Assieme alla Lancia Delta Integrale e alla Ford RS200, una delle vetture più iconiche del mondo dei Rally è sicuramente l’Audi Sport Quattro, protagonista del mitico Gruppo B tra il 1984 a il 1986 con le successive evoluzioni S1, S1 E2 e S1 E2 Pikes Peak. Una vettura eccezionale capace di vincere il Titolo Mondiale Piloti e Costruttori proprio al debutto tra le “ruote tassellate” e che oggi potrà conoscere una nuova vita grazie a quell’interpretazione elettrica che prende il nome di… E-Legend EL1.

Si tratta di una sportiva a batterie che vuole essere un omaggio alla sua “musa ispiratrice”, grazie alla quale ripropone forme di carrozzeria particolarmente squadrate con fari ben in vista (a LED) e un cofano così aggressivo che sembra proprio quello della Sport Quattro S1, a partire dalle tre prese d’aria presenti sopra la griglia anteriore. Non mancano ovviamente anche dei passaruota di dimensioni maggiorate e cerchi bianchi a cinque razze, così come i gruppi ottici a LED e un piccolo spoiler al posteriore che donano il tocco di classe mancante a un pacchetto estremamente accattivante proprio come vuole il mondo delle corse.

Per quanto riguarda il motore, invece, la E-Legend EL1 propone una powertrain con tecnologia torque-vectoring a tre propulsori elettrici, uno posizionato all’anteriore e due sull’asse posteriore: in questo modo la potenza dichiarata raggiunge il valore di 816 cavalli, sufficienti per staccare lo 0-100 in soli 2,8 secondi e lo 0-200 in meno di dieci secondi. L’autonomia? Secondo le notizie snocciolate dal portale “Auto Motor und Sport” la EL1 può contare su un pacco batterie da 90 kWh con tecnologia a 800V di derivazione Porsche Taycan, provvisto di sistema di raffreddamento a liquido e in grado di raggiungere i 400 km di percorrenza massima con una singola ricarica – nonchè di coprire due giri del Nurburgring Nordschleife a pieno regime in modalità di guida “SportPlus”.

La E-Legend EL1 sarà una vettura a tiratura limitata prodotta in sole 30 unità, con consegne previste dal 2022 e un prezzo di listino superiore al milione di Euro. Questo, però, non sarà l’unico restomod voluto per far felici gli appassionati dei Rally “di una volta”, perchè sembra che in cantiere ci siano altre due versioni chiamate EL2 ed EL3, la prima delle quali con un design a immagine e somiglianza della Lancia Stratos HF Integrale. Speriamo venga presentata presto!