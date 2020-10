SUV Mclaren, il primo rendering

Da quanto si può vedere, il SUV Mclaren avrà un muso importante caratterizzati da linee fluenti e due notevoli ventole sui radiatori. Rispetto ad altri modelli, questo rendering sembra non discostarsi troppo dall'animo sportivo della casa, tanto che l'assetto prevede solo due posti

Che mondo sarebbe senza SUV… Difficile dirlo, fatto sta che questo tipo di veicolo sta invadendo, letteralmente, il mercato dell’auto e negli ultimi anni si sono moltiplicati gli esemplari firmati da brand legati ad altri tipi di modelli: l’ultima, in ordine temporale, è Mclaren.

Mclaren: ecco i rendering del primo SUV del brand della Casa di Woking

Lamborghini, Aston-Martin e Ferrari, marchi da sempre legati alla produzione di auto sportive, negli anni si sono cimentati anche nel disegno di SUV. Mclaren non è stata a guardare e ora, in rete, circolano i primi rendering del primo Sport Utility Vehicle della Casa di Woking. Da quanto si può vedere, il SUV Mclaren avrà un muso importante caratterizzati da linee fluenti e due notevoli ventole sui radiatori. I fari sono sottili some due occhi socchiusi intenti a mettere a fuoco una preda e le grandi ruote sembrano essere un invito a lasciare la strada per avventurarsi su sentieri sterrati.

Rispetto ad altri modelli, questo rendering Mclaren sembra non discostarsi troppo dall’animo sportivo della casa, tanto che il SUV pare avere un assetto che prevede solo due posti. Il motore è posto in posizione centrale. Quello che possiamo raccontarvi non va molto oltre, ma sicuramente questi disegni stanno stuzzicando la fantasia di molti.