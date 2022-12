Ecoincentivi auto elettriche e ibride a Genova e La Spezia: info e prezzi

Le due città liguri hanno stanziato ingenti fondi per l'acquisto di vetture di ultima generazione anche termiche

L’Italia è probabilmente uno dei paesi che maggiormente necessita di rinnovare il proprio parco auto e una vera transizione verso un futuro più green è possibile solo attraverso la costante adozione degli incentivi, ma i sol contributi governativi non bastano. Anche le amministrazioni locali possono avere un ruolo fondamentale. Ecco come.

A Genova e La Spezia il futuro è green

È di pochi giorni fa la notizia che Genova e La Spezia, ad esempio, hanno aperto un fondo valido aperto a tutti i cittadini che volessero acquistare una vettura di ultima generazione (anche termica). Nel dettaglio, l’amministrazione comunale di Genova ha messo a disposizione oltre 18 milioni di euro validi per l’acquisto di un’auto a basse emissioni avvenuto dal 1° giugno al 31 dicembre 2022 e per gli anni 2023 e 2024 così divisi: 3,1 milioni di euro per l’anno in corso, 6.137.500 euro per il 2023 e 8.925.000 euro per il 2024. Le richieste potranno essere inoltrate dal 22 dicembre al 31 dicembre 2024.

Gli incentivi sono di 9.000 euro per le EV, 6.000 euro per le ibride, 5.000 euro per le auto a metano, GPL e con alimentazione bi-fuel e 4.000 euro per i modelli benzina e diesel Euro 6d e Euro 6d-Temp. Agli incentivi si potrà accedere solo con la rottamazione della propria auto a benzina (fino a Euro 1) o diesel (fino a Euro 5), dopodiché il nuovo acquisto dovrà essere mantenuto per almeno tre anni. Inoltre, l’incentivo non potrà superare il 40% della spesa sostenuta per il veicolo.

L’amministrazione di La Spezia, invece, ha stanziato 3,7 milioni di euro (2,68 milioni di euro per il 2022 e 946.000 euro per il 2023) per privati, imprese, partite IVA, tassisti e noleggio con conducente. Anche in questo caso, la fascia di incentivi è compresa tra 9.000 e 4.000 euro. In più, le auto elettriche non pagano la sosta nelle strisce blu.