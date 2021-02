Ecoincentivo Permuta: l’iniziativa di Autotorino con piattaforma aggiornata

Con il piano Ecoincentivo Permuta il Gruppo Autotorino riesce a includere nell'Ecobonus 2021 anche quelle vetture che non soddisfano gli ultimi criteri della rottamazione di veicoli usati

Lanciata la scorsa estate, la piattaforma degli Ecoincentivi del Gruppo Autotorino ha riscosso in sei mesi un successo davvero importante: sono oltre 250mila le pagine visualizzate e più di 17.900 le vetture configurate dagli utenti, che oggi possono usufruire nuovamente dell’Ecobonus statale con nuovi modelli “incentivati” e nuovi criteri da soddisfare per ottenere il proprio sconto dedicato, tra cui l’opzione rottamazione di una vecchia vettura con oltre 10 anni di anzianità sulle spalle.

Si tratta di un “paletto” che esclude, di fatto, un’ampia platea di automobilisti che vogliono rinnovare il loro garage, motivo per cui il Gruppo Autotorino ha lanciato in questi giorno una nuova iniziativa chiamata “Ecoincentivo Permuta“, che andrà a definire la rinnovata piattaforma che potete trovare sempre all’indirizzo ufficiale in questo link.

Questa nuova formula amplia a tutti gli effetti i criteri per la rottamazione di una vecchia automobile anche con meno di 10 anni di attività, permettendo ai clienti di scegliere un nuovo mezzo appartenente alla fascia di emissioni 61-135 g/km che comprende principalmente le alimentazioni a benzina, a diesel e a tecnologia ibrida. Queste, tra l’altro, sono anche le più configurate dagli appassionati sul portale di Autotorino, il quale permette anche di verificare con precisione il vantaggio di acquisto sul veicolo che interessa: il 60% delle auto è a benzina/diesel, il 20% sono ibride (anche plug-in) e un altro 20% sono elettriche.

Riassumendo, l’iniziativa “Ecoincentivo Permuta” è a tutti gli effetti un “bonus” sull’acquisto di una selezioni di autovetture appartenenti ai Marchi rappresentati dal Gruppo Autotorino, che amplia i vantaggi dei tradizionali Ecoincentivi con i quali, però, questo non è cumulabile. In ogni caso, come ha affermato il Presidente del Gruppo Plinio Vanini, questo servizio “permette di aiutare le persone fornendo informazioni aggiornate in modo interattivo, interpretandone l’orientamento per offrire servizi e prodotti costantemente in linea con i loro desideri e necessità. Questo vale per il nostro portale come per l’Ecoincentivo Permuta, che interviene laddove i tradizionali bonus statali chiudono le porte. Serve un approccio non ideologico al tema del rilancio del settore e del rinnovo del parco circolante, allineando l’erogazione dei bonus alle esigenze dei consumatori, alla loro capacità di spesa, al reale servizio del mercato e dello svecchiamento dei mezzi presenti in Italia”.