Edd China guida un furgone dei gelati da record del mondo

L'eccentrico personaggio inglese è riuscito a spingere un furgone dei gelati con motore elettrico fino a 118,964 km/h, non pochi se si tiene in considerazione il propulsore del veicolo, ma soprattutto il peso che deve essere spostato

In passato vi abbiamo raccontato di record di velocità fatti in luoghi assurdi e con mezzi improbabili. Quello di oggi, forse, li batte tutti. Nel libro Guinness World Record, infatti, compare il primato di velocità per un furgone elettrico dei gelati.

Un furgone dei gelati da record del mondo

Dimenticatevi l’immagine placida del venditore dei gelati che arriva nel tipico quartiere, si ferma, accende la musichetta e aspetta che i bambini vadano a comprare il cono o la coppetta. Oggi vi parliamo di un furgone dei giocattoli da record. Edd China (noto anche per le sue apparizioni televisive) ha stabilito un nuovo record mondiale di velocità guidando, appunto, un furgoncino elettrico per la vendita dei gelati.

China è riuscito a raggiungere, sulla pista privata dell’Elvington Airfield, nello Yorkshire, una velocità di 118,964 km/h, non pochi se si tiene in considerazione la motorizzazione del veicolo, ma soprattutto il peso che deve essere spostato. Non è il primo record a essere firmato da Edd China che in carriera ne vanta altri sei, avendo spinto al limite – è proprio il caso di dirlo – di tutto, da una toilette a motore a un letto.