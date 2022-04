ELEC3City: le Volvo XC40 Recharge protagoniste del car-sharing urbano

Prende il via ELEC3City, l’innovativo servizio di car-sharing di quartiere promosso da Volvo Car Italia per il distretto milanese Portanuova, realizzato in collaborazione con COIMA: è disponibile una flotta di XC40 full electric per muoversi in città, e non solo, senza problemi e carbon-free

ELEC3City è il primo esempio in Italia di car-sharing elettrico legato a un distretto o quartiere specifico di una città, e rende facile ed ecologico l’utilizzo dell’auto, in città e non solo. Il servizio, promosso da Volvo Car Italia in collaborazione con Coimar, gruppo leader nell’investimento, nello sviluppo e nella gestione di patrimoni immobiliari per conto di investitori istituzionali, è destinato ai privati e alle aziende che operano nell’area milanese di Portanuova e fornisce una risposta efficiente alle esigenze di mobilità della vita quotidiana; in più decongestiona il traffico e abbatte il livello di emissioni di CO2.

Come funziona ELEC3City

ELEC3City mette a disposizione del pubblico una flotta di 15 Volvo XC40 Recharge Single Motor full electric, vetture di alta gamma con una potenza di 231 CV e un’autonomia di 423 km. Le auto si trovano nel parcheggio sotterraneo Varesine Portanuova e il sistema di noleggio è ad anello, prevede cioè che la vettura venga prelevata e riconsegnata nello stesso parcheggio di ELEC3City.

Le auto possono essere affittate per 30 minuti ma anche per più giorni (per esempio per un weekend), e le tariffe sono particolarmente vantaggiose: il costo è di 15 euro all’ora, e se si superano le tre ore si passa alla tariffa giornaliera di 50 euro. Al servizio si accede tramite una funzione della App Portanuova Milano (IOS e Android): prenotata la vettura si viene guidati al parcheggio da una serie di indicazioni, fino a raggiungerla, aprirla e attivarla, sempre con la app.

L’obiettivo è di far percepire queste auto come di proprietà del singolo individuo che opera nel quartiere, e il servizio offre la comodità del parcheggio assicurato, e anche della ricarica, infatti non è necessario riportare l’auto con la batteria al 100%. È utile per il cittadino e anche per le aziende, uno strumento a disposizione di chi chiede di gestire in maniera efficiente e sostenibile le esigenze di mobilità, sia privata che corporate.

I vantaggi per la città

ELEC3City è vantaggioso per la città perché in prospettiva riduce il numero di vetture presenti in città e, secondo l’affermazione del Sindaco Sala: “Risponde alla voglia di innovazione, dando una spinta al rinnovamento del parco auto, e rafforza la sensazione di appartenere a una comunità”.

I vantaggi per l’ambiente

ELEC3City dà un contributo alla decarbonizzazione del distretto di Portanuova. Ecco un dato numerico basato su una proiezione di questo servizio: ipotizzando a regime un utilizzo pari all’80% della capacità del parco auto si può stimare una percorrenza media annua della flotta di circa 240.000 km. Rispetto a un’ analoga percorrenza fatta con vetture a motore endotermico il risparmio minimo in termini di CO2 sarà pari a circa 30 tonnellate.

Portanuova distretto sostenibile

Il servizio ELEC3City, che segue l’installazione in Portanuova della prima stazione di ricarica elettrica veloce in una città italiana, prevede l’installazione di 600 ricariche elettriche. È uno dei progetti che hanno permesso Portanuova di candidarsi ad ottenere la certificazione internazionale Leed e Well for Community (sarebbe il primo al mondo), che attesta la sostenibilità ambientale, energetica e umana di un progetto immobiliare. Obiettivo finale è l’elettrificazione dell’intero quartiere, con conseguente riduzione delle emissioni di CO2.

Volvo: impatto zero entro il 2040

Questa iniziativa di Volvo Car Italia rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di Sostenibilità di Volvo Cars, che si basa sull’elettrificazione delle vetture, elemento chiave, e sull’abbattimento delle emissioni di CO2 nell’intera filiera di vita dell’auto e nella catena dei fornitori. Le vetture Volvo full electric – XC40 Recharge e C40 Recharge – confermano

la direzione intrapresa.

Volvo Cars ha in programma di ridurre l’impronta di carbonio del ciclo di vita di un’auto del 40% tra il 2018 e il 2025, e del 25% nella catena di fornitori. Per questo favorisce e incentivare l’uso di energia pulita proveniente da fonti rinnovabili. L’obiettivo finale è diventare un’azienda a impatto neutro sul clima entro il 2040.

L’annuncio dell’attivazione di ELEC3City è stato da Michele Crisci, Presidente di Volvo Car Italia, e Manfredi Catella, Founder e CEO di COIMA, nel corso di una conferenza stampa

tenutasi il 5 aprile 2022, presso il Volvo Studio Milano. All’incontro ha presenziato il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha sottolineato come possa risultare interessante per chi amministra una realtà urbana cittadina un servizio di mobilità elettrica come ELEC3City, che va nella direzione di uno sviluppo sostenibile della città di Milano e della sua mobilità.