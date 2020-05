Elon Musk, CEO di Tesla, chiama il sesto figlio X Æ A-12

Il boss di Tesla e SpaceX è diventato padre per la sesta volta: la musicista canadese Grimes ha dato vita a X Æ A-12, nome dal significato ben preciso

Dopo i primi cinque pargoli avuti dall’ex moglie Justine, Elon Musk, a capo di Tesla e SpaceX, ha annunciato di essere diventato padre per la sesta volta. Assieme alla sua nuova compagna, la musicista canadese Grimes, l’imprenditore sudafricano ora dovrà prendersi cura del suo sesto discendente, il cui nome è… X Æ A-12. No, non si tratta di un errore di battitura, ma proprio del nome di battesimo del sesto figlio di Musk, svelato sul proprio profilo social assieme alla moglie.

Una scelta davvero singolare per l’imprenditore sudafricano, che però sembra avere un significato ben preciso: nonostante a prima vista questo nome possa essere una successione insensata di lettere e numeri, X Æ A-12 rivela la volontà di Musk di un figlio che sia “forte in battaglia ma non violento: niente, armi, niente difese, ma solo velocità“. Analizziamo nel dettaglio ogni singola lettera: la X è il simbolo della variabile sconosciuta per eccellenza, Æ indica la dicitura elfica di Ai (che significa allo stesso amore e… intelligenza artificiale), mentre A-12 rappresenta il nome in codice dell’aereo stealth che ha poi dato vita al mitico Lockheed SR-71 Blackbird.

Dal post ufficiale pubblicato dal CEO di Tesla, inoltre, si può anche notare l’aggiunta di un’ulteriore lettera A, che dovrebbe significare “Archangel, la mia canzone preferita, topo di metallo”. Questo, in realtà, non permette di capire meglio il significato vero del nome del secondo nato in casa Musk, il quale potrebbe essere visto come un bimbo pieno di autodeterminazione, intelligenza avanzata, pacifismo e forza. Il vero mistero? Come dovrà essere pronunciato il suo nome quando dovrà andare a scuola…