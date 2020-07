Elon Musk: “Guida 100% autonoma entro la fine dell’anno”

L'amministratore delegato di Tesla, Elon Mask, spavaldo: "Non ritengo che ci siano sfide fondamentali, ma solo dei piccoli problemi da risolvere"

La guida completamente autonoma è la chiamerà di moltissimi produttori di automobili. Per Elon Mask, amministratore delegato di Tesla, questa diventa un obiettivo da raggiungere in breve tempo, esattamente entro la fine dell’anno.

Guida completamente autonoma? Testa crede

Elon Musk non è tipo che si accontenta e così il prossimo obiettivo fissato da Tesla è davvero ambizioso: arrivare alla guida completamente autonoma entro la fine dell’anno. L’amministratore delegato di Tesla l’ha ribadito in questi giorni, in occasione della World Artificial Intelligence Conference: “Ho fiducia che avremo la funzionalità del livello cinque di autonomia già quest’anno. Non ritengo che ci siano sfide fondamentali, ma solo dei piccoli problemi da risolvere“.

Per raggiungere il suo scopo, Tesla è pronta ad aumentare i sitemi di intelligenza artificiale e software ancora più potenti. “Penso che col tempo ci saranno più posti di lavoro e contemporaneamente la creazione di lavoro sarà facoltativa. Una delle false promesse che a volte la gente riceve è che nell’economia ci sia un numero limitato di posti di lavoro. Sicuramente non c’è un numero finito di posti di lavoro“, ha aggiunto Musk.