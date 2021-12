Emanuele Sabatino, fondatore di EmaMotorsport, è morto a 45 anni

Il famoso meccanico conosciuto in Tv per i programmi "In officina con Ema" e "Cortesie per l'auto" è stato trovato morto nella sua officina

Aveva visto con i propri occhi il fallimento della sua officina, ma poi è stato capace di rinascere dalle proprie ceneri come una fenice: oggi, però, il mondo dell’automotive e del motorsport si raccoglie intorno per annunciarne la morte, a soli 45 anni. Stiamo parlando di Emanuele Sabatino, fondatore dell’officina EmaMotorsport nella quale era anche il meccanico più importante: ad annunciarlo sono stati la famiglia e il resto della squadra attraverso un comunicato stampa ufficiale presente sul sito del team.

Secondo le ultime ricostruzioni, Emanuele è stato ritrovato morto nella sua officina con sede a Broni, in provincia di Pavia, nella giornata di giovedì 9 dicembre: a quanto pare la motivazione del gesto sarebbe un suicidio per motivi sentimentali. Sabatino era un personaggio molto conosciuto nel mondo dei motori, soprattutto grazie alla sua recente attività portata in Tv con i programmi “In officina con Ema” e “Cortesie per l’auto” andati in onda sul canale MotorTrend. La redazione di infomotori.com vuole esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia.