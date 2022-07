EMC Wave 3: debutta il nuovo SUV, prezzi da 22.000 Euro

La Eurasia Motor Company ha presentato un nuovo SUV low-cost di produzione cinese, che arriverà in Italia in due motori (aspirato e turbo) a doppia alimentazione benzina/GPL

Dopo l’importazione dei marchi Great Wall e Haval, ora l’azienda italiana Eurasia Motor Company con sede a Brescia debutta con un proprio marchio EMC (Eurasia Motor Company appunto) che altro non è che la stessa sigla della società italiana che a settembre debutterà nel nostro Paese con un nuovo SUV low-cost dalle grandi ambizioni che vuole inserirsi in un mercato dominato da alternative interessanti come quelle di Dacia oppure di DR Automobiles. Si chiama EMC Wave 3 ed è prodotto in collaborazione con la cinese Yibin KAIYI, fondata nel 2014 con uno fresco stabilimento capace di produrre fino a 150.000 unità, che fornisce la vettura completa prima di essere allestita (in Italia)con l’impianto GPL firmato BRC fornito di serie su tutte le versioni della gamma.

Con oltre 20 anni di esperienza nel settore, Eurasia Motor Company intraprende questa nuova avventura lanciando un proprio brand, fermo restando che proseguirà nella propria attività di importatore. La collaborazione con Yibin, che beneficia delle tecnologie sviluppate da Chery Group in questi anni, fa sì che la Smart Factory Yibin abbia predisposto per EMC una linea produttiva dedicata ed esclusiva. Questa linea produttiva realizza i veicoli secondo le specifiche fornite da EMC, volte a soddisfare la domanda specifica del mercato italiano e di quello europeo. Dallo stabilimento Yibin, le auto vengono importate direttamente in Italia. L’obiettivo di vendite iniziale è di circa 1.500 veicoli l’anno.

Queste le parole di Federico Daffi, Presidente di Eurasia Motor Company: “Alle spalle ci sono anni di ricerca, da parte di uno staff dedicato, prima di tutto, di partner ideali in grado di produrre veicoli tecnologicamente all’avanguardia e, in secondo luogo, di un prodotto adeguato alle richieste attuali del mercato. Questo lavoro non si ferma con l’introduzione di Wave 3, ma andrà avanti con l’intento di allargare la gamma EMC con altri modelli o di definire nuovi accordi di distribuzione in esclusiva con costruttori che desiderino affacciarsi sul mercato italiano.

Siamo fiduciosi che il posizionamento che abbiamo scelto ci permetterà di incontrare esigenze e portafoglio di una grande fascia di utenza e potremo offrire un mezzo sicuro, comodo, spazioso e performante a tante famiglie. Il prezzo competitivo e le dotazioni di serie fanno di Wave 3 un modello abbordabile e conveniente, senza rinunciare alla sicurezza e a tutto il servizio di qualità che possiamo dare come centro assistenza e ricambi. Non dimentichiamo, infatti, che siamo un’azienda dinamica e customer oriented, e che proprio per questo possiamo essere molto attenti alla soddisfazione del cliente finale anche tramite l’assistenza post-vendita.”

Lunga 4,44 metri per 1,83 in larghezza, 1,66 in altezza e 2.630 mm di passo, la EMC Wave 3 sviluppa linee muscolose e definite con una grande mascherina frontale a motivo cromato e gruppi ottici a LED sottilissimi, che al posteriore vengono uniti da un’unica firma luminosa la quale ricopre l’intera larghezza della vettura. Secondo la scheda tecnica, inoltre, la capacità del bagagliaio parte da 360 Litri e arriva a 1.100 nel caso in cui si voglia abbattere la fila di sedili al posteriore.

Per quanto riguarda la dotazione di bordo, la EMC Wave 3 è provvista di un quadro strumenti digitale con display da 7” e di uno schermo da 10,25” per l’infotainment che, attraverso l’app Easy Connection, garantisce anche la compatibilità con le tecnologie Apple CarPlay e Android Auto. Buono anche il pacchetto ADAS, che include il lane departure warning, le telecamere esterne a 360°, il controllo degli angoli morti durante le manovre e l’assistenza al parcheggio.

Esteticamente il City SUV Wave 3 è caratterizzato da cerchi in lega a 5 razze da 18€ e da una barra luminosa a LED posta sul portellone posteriore, oltre che da fari LED posteriori molto grandi e impattanti e da uno spoiler che dona alla vettura un look sportiveggiante. Proprio come quelli posteriori, anche i fari anteriori sono a LED. Molto gradevole anche il tetto panoramico anti-sfondamento e anti-rumore, di quasi un metro quadro e in grado quindi di garantire un’ottimale visibilità interna.

Wave 3 viene proposto in versione bi-fuel benzina/GPL con motore 1.5 aspirato da 83 kw abbinato ad un cambio manuale a 5 rapporti o con un motore 1.5 turbo da 108 kw abbinato a

un cambio automatico CVT utilizzabile anche in modalità sequenziale a 9 rapporti. Il motore è protetto da un peculiare coperchio di materiale plastico che lo protegge dalla polvere e ne riduce la rumorosità. Entrambe le motorizzazioni vantano soluzioni tecniche all’avanguardia che consentono di conciliare prestazioni brillanti e bassi consumi.

Il motore aspirato è dotato di collettore di aspirazione con condotti a geometria variabile e di un doppio variatore di fase; il motore turbo è dotato di intercooler ad acqua integrato nel collettore di aspirazione, doppio variatore di fase e turbocompressore a bassa inerzia con valvola di regolazione elettronica che consentono di raggiungere un rendimento termico del 37,1%.

Entrambe le versioni sono equipaggiate con un impianto GPL Sequent plug&drive con applicazione dedicata a Wave 3 da BRC, che garantisce costi di esercizio molto contenuti e un’autonomia totale benzina/GPL di oltre 1000 km.. I prezzi? Rispettivamente da 22.000 e 24.400 Euro.