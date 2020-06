Emilia Romagna terra di motori e grandi Concessionarie

Motor Valley, Ferrari, Ducati, Lamborghini, Pagani caratterizzano l'Emilia Romagna nota anche per Concessionarie di peso come Baistrocchi, Autozatti, Campani, Maresca, Penske Automotive Italy e Stracciari

La capitale dell’automobile e del design resta logicamente Torino ed il Piemonte, ma la terra della passione motoristica è sicuramente la Motor Valley dell’Emilia Romagna con marchi che fanno girare la testa agli appassionati di tutto il mondo. Terra ricca di bellezze naturali e grande intraprendenza al pari di brand leggendari come Ferrari, Ducati o Lamborghini per citare i più celebri ma anche terra caratterizzata da grandi imprenditori ed è naturale che anche nel campo della distribuzione automobilistica troviamo delle autentiche eccellenze.

Infomotori ne ha fino ad oggi raccolte undici sotto la sigla di Top Dealers Italia che formano una squadra davvero imbattibile con all’interno una vera fuoriclasse straniera che ha scelto proprio questa regione per sbarcare dagli USA all’Italia. Stiamo parlando della Penske Automotive Italy il cui omonimo fondatore oltre che gran commerciante ha un eccellente fiuto sportivo tanto da esser paragonabile ad un Enzo Ferrari a stelle e strisce anche se Roger Penske preferisce venderle anziché produrre auto! A Bologna si è trovato subito in grande sintonia con la Famiglia Vanti creando un polo del lusso incredibile ed introvabile in nessuna altro rivale in altra regione.

L’Emilia Romagna non è “solo” Bologna e Modena, avendo province ricche di storia, di imprenditoria e Concessionarie.

A Parma ricordiamo Autocentro Baistrocci

A Reggio Emilia Autozatti e Campani

A Modena Autorama e Motorsclub

A Bologna anche Autocommerciale, Ghedini, Maresca e Stracciari

A Ravenna Lineablu

Tutti Concessionari d’eccellenza che negli anni hanno saputo consolidare la loro posizione divenendo dei punti di riferimenti. La selezione non è certo conclusa e siamo certi che entro fine anno la squadra sarà ben più numerosa, anticipando che a breve verremo a visitare alcuni dei Top Dealers Italia per respirare dal vivo questa passione e per capire come sta ripartendo il comparto automotive che ha come cuore certamente la Emilia Romagna.