Enjoy e Itabus insieme per migliorare la mobilità nelle grandi città

La nuova compagnia di trasporti nazionale Itabus fa coppia con il servizio di car-sharing di Eni, mettendo a disposizione dei voucher per l'utilizzo di veicoli condivisi

La mobilità nelle città italiane deve diventare più integrata e sostenibile, con lo scopo di decongestionare il più possibile il traffico urbano: questo è l’obiettivo comune che traccia la partnership tra Enjoy, servizio di car-sharing di Eni, e Itabus, il nuovo operatore nazionale di trasporto passeggeri su gomma a lunga percorrenza che ha preso vita lo scorso 27 maggio.

Da questi giorni chiunque voglia completare il proprio viaggio per arrivare velocemente a destinazione oppure per raggiungere in maniera rapida la stazione di partenza potrà acquistare dei voucher prepagati sul sito di Itabus, indispensabili per utilizzare i veicoli messi a disposizione da Enjoy. Questi saranno provvisti di dispositivi di sanificazione automatica che verranno attivati ogni volta che il noleggio raggiunge il suo termine, nel pieno rispetto della normativa anti-Covid.

Il servizio sarà attivo nelle principali città italiane (Roma, Milano, Torino, Firenze e Bologna) e garantirà anche tutti i privilegi riservati ai servizi di car-sharing, tra cui l’accesso alle ZTL, la possibilità di parcheggiare gratuitamente negli stalli urbani delimitati dalle strisce blu e alcune opzioni aggiuntive di noleggio (da uno a 15 giorni) per gli spostamenti fuori città.