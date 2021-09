Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+, la luxury elettrica della Stella

Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ ha una power unit composta da due motori, uno sull'asse anteriore e uno sull'asse posteriore, con altrettanti livelli di potenza: 658 e 761 CV. I cinque programmi di marcia Dynamic Select AMG permettono di adattare la vettura a ogni esigenza

Mercedes compie un passo decisivo nel settore delle vetture a zero emissioni presentando la nuova EQS 53 4MATIC+, il primo modello di serie AMG con trazione elettrica a batteria si basa sull’architettura Mercedes-EQ per le vetture della categoria superiore e luxury. Questa berlina, che vanta fino a 560 kW di potenza, punta in alto sia in termini di comfort sia di prestazioni di guida. Scopriamola insieme.

Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+: le caratteristiche

Con la sua linea “one bow” e il design “cab forward” con coda fastback, Mercedes AMG EQS 53 4MATIC+ si differenzia subito nettamente dai modelli con motore a combustione interna. La filosofia del design si riflette nelle superfici ben modellate, nella riduzione delle linee di giunzione e nei passaggi fluidi. Il frontale, con fari Digital Light di serie, è caratterizzato dalla mascherina del radiatore Black Panel specifica di AMG con listelli verticali cromati, Stella Mercedes integrata e scritta AMG. Il linguaggio formale originale è ripreso nel paraurti anteriore verniciato nel colore della carrozzeria. Da qui si distacca la grembialatura anteriore nel tipico design A-Wing AMG, verniciata in nero lucido con elemento decorativo cromato.

Il cuore di Nuova Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ è la potente trazione con due motori, uno sull’asse anteriore e uno sull’asse posteriore: questo sistema permette di trasmettere sempre la forza motrice all’asfalto in modo ottimale, in qualsiasi condizione di marcia. La versione base raggiunge una potenza complessiva di 658 CV e la coppia massima dei motori elettrici è di 950 Nm. Con il pacchetto Dynamic Plus AMG, disponibile a richiesta, la potenza massima in modalità Race Start con funzione booster sale fino a 761 CV con una coppia massima di 1.020 Nm. Con equipaggiamento di serie, invece, AMG EQS accelera da 0 a 100 km/h (livello di carica almeno dell’80%) in 3,8 secondi. Qui la velocità massima è limitata a 220 km/h, mentre con il pacchetto Dynamic Plus AMG lo scatto 0-100 km/h avviene in 3,4 secondi e la velocità massima è di 250 km/h.

La vettura si caratterizza anche per l’efficiente recupero di energia in frenata. La potenza di recupero massima arriva a 300 kW. Il guidatore può regolare la potenza di recupero su tre livelli utilizzando le levette di innesto sul volante e farsi aiutare dal sistema di assistenza Eco in base alla situazione. Questo sistema si combina anche con una frenata fino all’arresto. Con l’ausilio del sistema Drive Pilot, disponibile a richiesta, l’auto decelera automaticamente quando si avvicina ad altri veicoli, frenando fino all’arresto quando questi si fermano, ad esempio a un semaforo. Nuova Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ adotta una potente batteria da 400 volt costruita secondo gli ultimi standard della tecnologia agli ioni di litio con un contenuto di energia utilizzabile di 107,8 kWh.

Il sistema di gestione della batteria è stato messo a punto in funzione delle caratteristiche specifiche di AMG. I programmi di marcia Sport e Sport+ puntano sulla Performance, mentre il programma di marcia Comfort si concentra sull’autonomia. Le nuove batterie vantano una densità energetica nettamente maggiore rispetto alle generazioni precedenti. Anche la potenza di ricarica è maggiore. Una novità è la possibilità di aggiornare il sistema di gestione della batteria “over-the-air”. L’accumulatore di energia si ricarica in corrente continua presso le stazioni di ricarica rapida fino a 200 kW.

In questo caso bastano 15 minuti per avere la corrente necessaria per altri 300 chilometri. Grazie al suo caricabatteria, la AMG elettrica si ricarica comodamente in corrente alternata fino a 22 kW a casa o alle stazioni di ricarica pubbliche. La batteria vanta anche una lunga durata (la garanzia arriva a 10 anni o una percorrenza di 250.000 chilometri), dovuta in gran parte alla funzione ECO Charging: la gestione intelligente provvede a ridurre le sollecitazioni della batteria durante la ricarica e ne rallenta il naturale processo di invecchiamento.

Il Sound System, con l’ausilio di speciali altoparlanti, shaker e sound generator, produce un’esperienza sonora particolare a seconda che si scelga per la variante Authentic o Performance col suono che viene trasmesso all’esterno e all’interno cambiando di tonalità e intensità in base allo stato di guida, al programma di marcia o alle preferenze del conducente. L’assetto Ride Control+ AMG dispone di sospensioni pneumatiche abbinate a una regolazione adattiva dell’ammortizzazione a gestione elettronica con asse posteriore sterzante di serie. Le sospensioni pneumatiche di serie di EQS 53 4MATIC+ adottano, come anche AMG GT Coupé a quattro porte, due valvole limitatrici di pressione.

Grazie a queste valvole di regolazione continua, montate al di fuori degli ammortizzatori, è possibile adeguare la forza di smorzamento alle diverse condizioni di guida e ai vari programmi di marcia in modo ancora più preciso. Premendo un tasto il guidatore può modificare le caratteristiche di marcia di Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ e adeguarle alla situazione contingente o alle sue preferenze personali. I programmi di marcia Dynamic Select AMG sono cinque: Slippery, Comfort, Sport, Sport+ e Individual, ciascuno con una taratura di base dell’assetto

“AMG EQS 53 4MATIC+ è la prima ambasciatrice completamente elettrica del segmento Performance nata ad Affalterbach. È concepita per chi ama le auto capaci di coniugare una mobilità elettrica innovativa con un’eleganza esclusiva, con qualità sportive e agilità. La nostra prima AMG completamente elettrica ci avvicina indubbiamente a un pubblico che per Mercedes-AMG è nuovo, ma sapremo convincerlo. EQS 53, inoltre, dimostra ancora una volta come Mercedes-Benz stia promuovendo sistematicamente l’elettrificazione anche per i marchi associati. Seguiranno anche altri modelli AMG che, in un futuro non troppo lontano, realizzeremo sulla nostra piattaforma AMG.EA sviluppata completamente in-house – ha detto Philipp Schiemer, presidente della direzione di Mercedes-AMG GmbH –. Anche per l’elettrificazione abbiamo fatto in modo che i modelli basati sulla piattaforma EVA2 del Gruppo tenessero fede alla brand mission di AMG. Anche su questo terreno i nostri clienti scopriranno un’esperienza di guida sportiva e coinvolgente, garantita da soluzioni specifiche AMG per la trazione, l’assetto, i freni e soprattutto per il sound“.