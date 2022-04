Estrima lancia a Procida il primo servizio Birò Share al mondo

Birò, il più piccolo veicolo elettrico a quattro ruote, circolerà nelle strade dell’isola di Procida, Capitale Italiana della Cultura 2022

Si va verso una mobilità sempre più sostenibile individuando soluzioni intelligenti che risolvono annosi problemi di gestione del traffico, fanno risparmiare tempo e guadagnare in qualità della vita.

Il piccolo veicolo elettrico a quattro ruote Birò, mezzo agile e versatile, perfetto per gli spostamenti nei vicoli dei borghi italiani, è un bellissimo esempio di soluzioni di questo tipo. E lo ha capito anche chi a Procida convive da anni con i problemi di un traffico insostenibile per le piccole dimensioni dell’isola, con strade e viuzze che si stringono sempre più.

E così, con l’arrivo della bella stagione ed il sopraggiungere dei turisti, sull’Isola di Procida – Capitale della Cultura 2022 – si troverà una bella novità: saranno disponibili 10 Birò da condividere con l’innovativo servizio di Birò Share.

Birò, il più piccolo veicolo elettrico a 4 ruote

Se non l’avete mai provato, dovete fare l’esperienza. E’ piccolo, essenziale, un po’ buffo ma vi porta ovunque e vi farà sorridere per tutto quello che ne potrete fare.

Birò è il più piccolo veicolo elettrico a 4 ruote in grado di trasportare due persone (vicine-vicine) ma al coperto – quando serve – perchè la copertura stessa è amovibile.

Il piccolo veicolo elettrico è prodotto e distribuito da Estrima S.p.A. (www.estrima.com) – società italiana attiva nel settore della micromobilità elettrica, nata a Pordenone nel 2008.

Il quadriciclo elettrico Birò utilizza due moto-ruote posteriori ed è equiparabile ad uno scooter di cilindrata 50cc, con una velocità massima di 45km/h, e ad un 125 cc con velocità massima di 60km/h. Grazie a queste caratteristiche, può essere guidato da persone con età superiore ai 14 anni in possesso del patentino.

Un piccolo veicolo elettrico che garantisce la completa libertà di movimento ed in grado di trasportare agilmente le persone nei tragitti quotidiani nel cuore delle città.

Quali sono i vantaggi di un piccolo veicolo elettrico come Birò?

• Si può parcheggiare ovunque, occupando lo spazio di uno scooter

• Si può girare agilmente nel traffico urbano

• Si può accedere liberamente nelle zone a traffico limitato di molte città

• E’ un veicolo sicuro: dispone di 4 freni a disco ed una scocca in acciaio sagomato indeformabile per proteggere guidatore e passeggero

• Fa risparmiare tempo per cercare il parcheggio

• Consente mediamente una autonomia di 100km (ma dipende dall’utilizzo)

• Si ricarica completamente attraverso una normale presa suko nell’arco di una notte

Nel 2013, Estrima ha introdotto Re-Move, il sistema che consente di rimuovere la batteria. Grazie a questa soluzione, la batteria può essere facilmente rimossa e trasportata con un comodo trolley così da poterla ricaricare ovunque comodamente.

Come funziona Birò Share

A Procida oggi potete trovare una flotta di dieci Birò dotati di batteria maxi, gestiti da Estrima S.p.A., con un servizio di sharing dei piccoli veicoli elettrici che è a disposizione degli abitanti e dei turisti. Partner dell’iniziativa è la società procidana Green Way formata da un gruppo di imprenditori locali con un’ ampia conoscenza della mobilità green ed un infinito amore per la propria terra. La società si occuperà della gestione della flotta di Birò per coprire la mobilità su tutta l’isola.

I dieci birò in sharing saranno gestiti attraverso un software gestionale che prevede l’utilizzo della Birò Share App, una nuova piattaforma software sviluppata in collaborazione con 2hire.

Il servizio Birò Share a Procida consente ai suoi abitanti ed ai turisti di usufruire di Birò per spostarsi facilmente sull’Isola, garantendo una micromobilità elettrica più sicura e sostenibile. Birò, infatti, è ideale per muoversi nel traffico dell’isola, nelle strade strette e soprattutto dà la possibilità di parcheggiare con la stessa semplicità di uno scooter.

“Birò è stato pensato per semplificare la mobilità in zone in cui essa è complessa” afferma Matteo Maestri, Presidente di Estrima S.p.A. “L’Italia ha un grande patrimonio di isole e borghi di dimensioni contenute nei quali le auto rendono gli spostamenti problematici e a volte impossibili. In questi luoghi la gente desidera mezzi piccoli, coperti, protetti e Birò è la soluzione ottimale. Siamo grati a Procida e a Green Way per darci l’opportunità di cominciare da qui”.