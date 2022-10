Etioca Taxi, a Milano debutta il prototipo funzionante

Etioca Taxi è 100% elettrico, privo di barriere architettoniche, dispone di sette posti a sedere, più uno per i passeggeri disabili che possono salire a bordo senza bisogno di assistenza, grazie a una piattaforma elevatrice automatica

Dopo le immancabili anticipazioni via web, la città di Milano ha accolto il debutto di Etioca Taxi, il veicolo 100% elettrico realizzato dall’azienda con sede a Gibilterra fondata da Mark Ishakov e Roberto Fiorello e realizzato a Torino dalle officine Coggiola.

Etioca Taxi: le caratteristiche

Coggiola è stata acquistata da Etioca Holding che è così diventata titolare della licenza WMI (Worldwide Manufacturers Identifier) che consente la produzione illimitata di veicoli. Il primo progetto è il. taxi Etioca, un concentrato di design, tecnologia e sistemi integrati. Questo futuristico veicolo completamente elettrico si basa su Anna, una piattaforma innovativa sviluppata su un’architettura modulare che consente diverse configurazioni del veicolo. Oltre ai taxi la piattaforma Anna darà vita a una nuova generazione di veicoli di servizio, come taxi, consegna merci, navetta scolastica, soccorso, vigili del fuoco, polizia e difesa.

Progettato per offrire la massima comodità sia a bordo che nell’accesso, Etioca Taxi è privo di barriere architettoniche, dispone di sette posti a sedere, più uno per i passeggeri disabili che possono salire a bordo senza bisogno di assistenza, grazie a una piattaforma elevatrice automatica. La cabina di guida isolata è completamente attrezzata e garantisce sicurezza e protezione. Ai lati e sopra il veicolo sono posizionati pannelli pubblicitari dinamici con tecnologia Led. Un minibar che ospita cibo e bevande e anche un eventuale piccolo dispenser per servizio di negozio possono essere inclusi per migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri.

“Siamo entusiasti di presentare il nostro primo prototipo di taxi il nostro team di ricerca e sviluppo ha svolto un lavoro straordinario e siamo orgogliosi di condividere il risultato del loro duro lavoro in questa fase iniziale – ha detto Roberto Fiorello -. Abbiamo scelto l’Italia, dove la tradizione nel settore automobilistico è forte con una filiera molto strutturata, per dare vita al progetto Etioca e siamo fortemente motivati dalle opportunità che si presentano, pronti a guidare l’innovazione, creando nuove partnership per abbracciare nuove sfide, mettendo sempre al centro del nostro business il benessere della società e del pianeta“.