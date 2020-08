Eurocar Italia acquisisce i Centri Porsche in Piemonte e Liguria

Il Gruppo Eurocar Italia ha confermato l'estensione della propria rete con i tre Centri di vendita e di due Centri di Assistenza Porsche del Gruppo Erre Esse

Una joint venture di sicuro successo: questo il presupposto alla base dell’acquisizione da parte del Gruppo Eurocar Italia (a cui è stato conferito il riconoscimento di Top Dealers da parte di Infomotori.com) dei Centri di vendita e di assistenza Porsche in Piemonte e in Liguria, precedentemente parte del Gruppo Erre Esse di cui, tra l’altro, ha assunto la gestione dal 1° agosto. Entrando nello specifico, i Centri Porsche acquisiti sono quelli di Torino, Alessandria e Cuneo, mentre quelli di Assistenza hanno sede a Novara e Genova.

In questo modo, i 50 collaboratori del Gruppo Erre Esse entreranno a far parte della grande famiglia di Eurocar Italia: controllata da Porsche Holding Salisburgo, può contare tra le proprie fila anche altre concessionarie acquisite recentemente, tra le quali il gruppo Bonaldi a Bergamo, il gruppo Dorigoni a Trento e la Saottini Auto S.p.A. Con l’intenzione di espandere ancora di più la propria rete di vendita, Eurocar Italia ha già in programma un accordo con la Vicentini S.p.A. di Verona, un’altra tra le più famose realtà del Nord Italia per quanto riguarda il marchio di Stoccarda.

In merito all’acquisizione dei concessionari del Gruppo Erre Esse, ecco il commento del titolare Alessandro Simoni: “La Erre Esse S.p.A. costituita nel 2001 intreccia le sue radici con il marchio Porsche a partire dagli anni 1960 prima come officina autorizzata poi come concessionaria del marchio. Negli ultimi 18 anni Erre Esse Spa non ha mai smesso di investire consolidando la crescita sul mercato del nord ovest con l’apertura di più punti vendita. Attraverso le sedi nelle province di Torino, Alessandria, Cuneo, Genova, Novara, l’azienda ha consegnato nel 2019 oltre 500 vetture nuove e 350 usate per un fatturato di circa 70 milioni di euro attestandosi tra le più importanti realtà rappresentative del marchio in Italia. Considerando il forte cambiamento che sta coinvolgendo il settore automotive sia sul fronte della produzione sia sul fronte del modello distributivo, abbiamo individuato in Porsche Holding il miglior interlocutore possibile per poter garantire e mantenere il percorso di successo che ha contraddistinto l’operato della nostra azienda in questi anni“.

Queste, invece, le parole di Matthias Moser, Direttore Generale del Gruppo Eurocar Italia: “L’acquisizione di Erre Esse e del suo team di collaboratori di alta professionalità arricchisce tutta la squadra del Gruppo Eurocar Italia. Erre Esse è un’impresa di successo sul territorio piemontese; con le sue sedi gode di un’ottima performance sul mercato. Il nostro lavoro intende continuare nel solco della tradizione della famiglia Simoni per garantire un servizio di eccellenza ai clienti, sviluppare e valorizzare le risorse umane e, consapevoli della nostra responsabilità sociale d’impresa, tessere un proficuo rapporto con il territorio e le comunità in cui operiamo. Ci sono tutti i presupposti per far crescere una realtà che è già di successo”.