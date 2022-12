EuroNCAP: cinque stelle per 11 modelli, ma i test nel 2023 saranno più severi

Secondo il Presidente ACI, Sticchi Damiani, i nuovi protocolli che EuroNCAP applicherà nel 2023 saranno una vera sfida per l'industria automobilistica

Il 2023 sarà un anno importante per i test di sicurezza EuroNCAP: l’osservatorio indipendente a livello europeo è pronto ad alzare ulteriormente l’asticella e, quindi, a rendere ancora più rigorose le sue prove di valutazione atte a stabilire la sicurezza passiva e attiva delle vetture, che comprendono anche la verifica del funzionamento e dell’efficacia dei ben conosciuti sistemi ADAS di Livello 2. Si tratta di “una vera e propria sfida per l’industria automobilistica” secondo il Presidente ACI Sticchi Damiani, il quale ha anche sottolineato gli ottimi risultati raggiunti dalle 14 automobili collaudate nell’ottava serie dei test 2022 – undici delle quali in grado di conquistare la massima valutazione di cinque stelle.

Entrando nello specifico, le vetture con il massimo dei voti EuroNCAP 2022 sono state la cinese Chery Omoda 5 (SUV), la connazionale Maxus Mifa 9 (monovolume), il crossover MG4 Electric, la Ford Ranger, la Land Rover Discovery Sport, la Lexus RX, la Mercedes GLC, la Skoda Octavia, la berlina di lusso Lucid Air (provvista di sistemi di sicurezza comparabili a quelli della Tesla Model S), la Nuova Volkswagen Amarok e l’ID.Buzz 100% elettrico. Una stella in meno, invece, per la Ford Puma, la Volkswagen Touran (non al top nella prova relativa alla protezione dei passeggeri adulti), la Peugeot 408 e le Citroen C4-C4X.

Il salto di qualità dei test EuroNCAP per il 2023 è solo un assaggio di quanto accadrà a partire dal 2026, anno in cui le prove verranno ulteriormente inasprite nell’ottica del progetto “Vision 2030: a Safer Future for Mobility“. Le novità riguardano una rimodulazione delle quattro aree chiave soggette a test (che si concentreranno sulla sicurezza generale alla guida, sui sistemi di prevenzione incidenti, sulla protezione del veicolo agli urti e sulla sicurezza post-incidente) e un maggior focus rispettivamente sui sistemi ADAS di monitoraggio, sulla promozione dei sistemi d’interazione uomo-macchina (V2V, V2I e V2X), sulla diversificazione del test passivo in base a genere ed età degli occupanti, sulla valutazione del rischio d’incendio e instabilità termica dei veicoli elettrici/ibridi e sull’introduzione progressiva dei test virtuali al posto di quelli fisici.