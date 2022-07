Europcar entra nel Gruppo Volkswagen

Il matrimonio con Europcar permetterà al Gruppo Volkswagen di soddisfare ancora meglio le esigenze di mobilità dei clienti, dallo sharing per poche ore all'abbonamento per più mesi

Con la chiusura della transazione di Europcar, il Gruppo Volkswagen ha tagliato un altro importante traguardo della propria strategia NEW auto, quello di assicurarsi una quota significativa del mercato globale dei servizi di mobilità, previsto in rapida crescita nel corso del decennio.

Volkswagen ed Europcar: un futuro insieme

Il Gruppo Europcar Mobility (presente in oltre 140 Paesi) è uno dei principali player nei mercati della mobilità. Offre un’ampia gamma di servizi di noleggio di auto e furgoni, che sia per poche ore, qualche giorno, una settimana, un mese o più. I cinque marchi principali del Gruppo sono: Europcar, Goldcar, InterRent, Ubeeqo e Buchbinder. Insieme ai partner Attestor e Pon Holdings, il Gruppo Volkswagen accelererà la trasformazione di Europcar Mobility Group in punto di riferimento per l’offerta di mobilità sostenibile attraverso la tecnologia e i dati. L’azienda porterà avanti le partnership esistenti e, allo stesso tempo, diventerà un pilastro della futura piattaforma di mobilità dell’insegna tedesca. L’offerta di Europcar soddisferà un’ampia varietà di esigenze di mobilità, dal car sharing per poche ore all’abbonamento per più mesi. Le fasi pilota dei servizi di mobilità inizieranno già nel quarto trimestre del 2022 a Vienna. Dovrebbe poi essere la volta di Amburgo, nel primo trimestre del 2023. Un ulteriore passo importante per la piattaforma sarà l’introduzione di veicoli autonomi, nella seconda metà del decennio. Ciò consentirà di offrire servizi completamente nuovi e di portare il business a un livello ancora più elevato di efficienza e redditività.

“Siamo davvero soddisfatti della chiusura dell’operazione Europcar, con la quale si concretizza la nostra visione della mobilità futura incentrata sul cliente. Il loro team dedicato apporterà capacità e risorse importanti che ci aiuteranno a realizzare rapidamente i nostri piani – ha detto Christian Dahlheim, CEO di Volkswagen Financial Services -. Prevediamo che la maggior parte delle persone preferirà ancora la mobilità individuale nel 2030, ma ci si concentrerà più sull’utilizzo che sul possesso di veicoli. La nostra nuova piattaforma di mobilità, con un’offerta estremamente flessibile e conveniente per i clienti, risponderà perfettamente a questa tendenza. La guida autonoma sarà il prossimo game changer e porterà la piattaforma a un livello ancora più alto, sulla strada verso la NEW AUTO“.