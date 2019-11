Evbility: favorire la mobilità a impatto zero facendosi pubblicità

Il progetto Evbility prevede l'installazione di stazioni di ricarica per auto elettriche (fino a due alla volta) con pannelli e video che trasmettano anche messaggi pubblicitari per le aziende sostenitrici dell'idea

Una bella notizia in ottica green arriva da Villaverla (Vicenza). La società Evbility ha deciso spuntare forte sulla mobilità a zero emissioni e per facilitarne lo sviluppo a livello locale ha stretto una serie di accordi con enti pubblici e privati per realizzare delle strutture simili ad altre già presenti in Italia, come ad esempio a Dalmine Presezzo, in provincia di Bergamo.

Come funziona il progetto Evbility

Quelle pensate da Evbility sono stazioni di ricarica e non di installazioni di semplici colonnine. Tramite questo sistema si possono ricaricare due veicoli elettrici secondo le modalità previste dalla regolamentazione europea per la ricarica pubblica. Il collegamento alla rete internet garantisce la gestione remota di tutte le funzionalità e un costante monitoraggio del funzionamento. Le stazioni di ricarica sono modulari secondo le esigenze del Comune che vuole provvedere all’installazione e configurabili per ospitare un numero specifico di veicoli. Il suolo occupato occupa uno spazio di circa 5 x 5,20 metri e un’altezza massima di circa 2,70 metri. La dotazione prevede le colonnine per la ricarica, uno spazio a lato di ogni colonnina, tipicamente delle dimensioni di un auto, per la sosta del veicolo e pannelli pubblicitari, per ospitare la comunicazione dei messaggi di promozione locale.

Già, perché tra i cardini del progetto, c’è il fatto di poter associare a queste stazioni insigne pubblicizzare di sponsor che siano pronti a scommettere sulla mobilità pulita e allo stesso tempo desiderosi di intraprendere azioni di direct marketing. Quanto contraddistingue la colonnina Evbility dalle altre, infatti, è la presenza di un video touch screen, installato nella parte alta della colonnina stessa. Essendo la colonnina collegata alla rete internet 24/7, a video possono passare immagine, comunicati e quanto altro si intende programmare a distanza.