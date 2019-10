Evergrande e Pininfarina, accordo strategico per una nuova gamma di veicoli elettrici

"Siamo onorati e orgogliosi di iniziare questa collaborazione a lungo termine con Evergrande. Stiamo sposando la loro visione, che è quella di lavorare con la comunità internazionale per accelerare le innovazioni delle tecnologie per i New Energy Vehicles", ha detto l'AD di Pininfarina, Silvio Angori

L’AD di Pininfarina, Silvio Angori, e da Hui Kayan, presidente del gruppo Evergrande, hanno siglato presso la sede di Evergrande a Shenzen, un accordo strategico per lo sviluppo del design di una nuova gamma di veicoli elettrici. Questo accordo si aggiunge al contratto in corso per lo sviluppo del design di vari modelli.

Evergrande e Pininfarina, avanti insieme

L’obiettivo principale della collaborazione strategica tra Pininfarina e Evergrande Group è quello di progettare e sviluppare congiuntamente nuovi prodotti con un carattere forte, in grado di esprimere un design avanzato e originale, puntando sull’eccellenza di Pininfarina nello sviluppo di veicoli completi e sulle sue capacità di Ricerca & Sviluppo, nonché sulle risorse esistenti di Evergrande.

In Cina, Evergrande ha fabbriche all’avanguardia a Guangzhou, Shanghai, Tianjin e Shenyang, che utilizzano le migliori tecnologie e attrezzature di produzione al mondo, a garanzia della prevista produzione in serie dell’intera gamma del suo marchio NEV “Hengchi”. Solo poche settimane fa il Presidente del gruppo Evergrande e il suo team hanno visitato la sede Pininfarina di Cambiano, Torino, dove hanno incontrato il Presidente Paolo Pininfarina, Silvio Angori e il top management. Scopo della visita è stata una discussione preliminare su progetti futuri congiunti e una revisione del design sui nuovi modelli che Pininfarina sta attualmente sviluppando per Evergrande.

“Lo scopo della nostra collaborazione è che Evergrande diventi il ​​produttore di veicoli a nuova energia più innovativo, competitivo e sostenibile al mondo – ha detto Hui Kayan -. Non possiamo pensare ad un partner migliore di Pininfarina per progettare una nuova gamma di modelli belli e innovativi per il marchio automobilistico Hengchi. Insieme esploreremo l’espansione futura della nostra collaborazione oltre questo accordo“.

“Siamo onorati e orgogliosi di iniziare questa collaborazione a lungo termine con Evergrande. – Stiamo sposando la loro visione, che è quella di lavorare con la comunità internazionale per accelerare le innovazioni delle tecnologie per i New Energy Vehicles. Crediamo fermamente che la nostra collaborazione avrà successo, aiuterà lo sviluppo della nuova mobilità e contribuirà in qualche modo a costruire un mondo pulito e a plasmare il futuro dell’umanità“, ha aggiunto Silvio Angori.