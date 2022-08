Evetta Openair: la microcar tedesca lancia la sfida alla Microlino

Il marchio tedesco ElectricBrands ha aperto i pre-ordini della Evetta Openair, versione decapottabile della celebre microcar che riprende le linee della mitica Isetta-BMW

Isetta, che passione! La mitica microcar degli anni ’50, all’epoca motorizzata BMW, sembra essere diventata fonte di ispirazione non solo per dar vita alla nostra Microlino 2.0… ma anche per la sua rivale tedesca, la Evetta della ElectricBrands. Forma a “uovo” (o a “bolla”, come preferite) ultra-compatta, grande raggio di sterzo e una buona autonomia che arriva fino a 200 km con un pieno di energia: la proposta del marchio teutonico è interessante per molteplici motivi e da oggi può essere pre-ordinata non solo in versione “chiusa” ma anche in quella cabrio – che per l’occasione è stata ribattezzata Openair.

Omologata come quadriciclo leggero, la Evetta Openair si differenzia dalla “Coupè” essenzialmente per la presenza di un tettuccio soft-top completamente removibile, una funzionalità gestibile anche da remoto attraverso l’app dedicata e grazie alla quale si potrà circolare agilmente in città e in extraurbano con il vento tra i capelli. Il motore elettrico, in realtà, non è potentissimo ma le permette di raggiungere la velocità massima di 90 km/h, mentre il pacco batterie da 18 kWh le regala un’autonomia discreta con la quale portare a termine tutte le proprie faccende quotidiane.

La nuova Evetta Openair sarà commercializzata in Europa dalla seconda metà del 2023 in una prima edizione lancio chiamata “First Edition” a tiratura limitata a soli 999 esemplari con prezzo in partenza da 33.333 Euro, seguita dalla Openair di base che invece attaccherà il mercato da circa 21.000 Euro. La Evetta Coupè, invece, sarà disponibile nell’allestimento Prima a un prezzo di base di circa 16.000 Euro. A questo link, se siete interessati, potete riservare la vostra prenotazione… o preferite la nostra Microlino?