eVTOL, l’auto volante a decollo verticale di FCA e Archer

Si chiama eVTOL il taxi elettrico volante al quale stanno lavorando FCA e la startup Archer: questo veicolo, dotato di sei eliche e motori mobili per il decollo e l'atterraggio verticale, dovrebbe raggiungere una velocità massima di 240 km/h e avere un’autonomia di 100 km

Come sarà al mobilità del futuro? È una domanda che torna ricorrente nell’arco del tempo e chissà che un giorno non si possano vedere davvero delle auto volanti come quelle che sono state immaginate in tanti film. Questo giorno, in realtà, potrebbe non essere così lontano: il Gruppo FCA e la startup Archer, infatti, stanno collaborando a un progetto chiamato eVTOL (acronimo di Electrical Vertical Take-Off and Landing), una sorta di taxi volante elettrico.

eVTOL: il taxi volante firmato FCA e Archer

Secondo quanto riferito dal magazine Engadget, FCA e Archer avrebbero accelerato verso la realizzazione di eVTOL, un veicolo elettrico a decollo verticale che potremmo definire una sorta di taxi volante, capaci di raggiungere una velocità massima di 240 km/h e avere un’autonomia di 100 km. Il progetto originario è di Archer Aviation che da anni studia su un prototipo di aereo elettrico a decollo e atterraggio verticale, ma ora è arrivato il colosso FCA a dare una mano in termini di tecnologia e produzione. A livello tecnico, l’eVTOL dovrebbe avere una coda a V e sei eliche per la propulsione. I motori saranno in grado di muoversi per permettere il decollo e l’atterraggio con un movimento verticale.

“Stiamo lavorando con FCA per produrre migliaia di aeromobili in modo affidabile e conveniente ogni anno – ha dichiarato Brett Adcock, co-fondatore e co-CEO di Archer -. Fca fornirà accesso alla sua catena di fornitura a basso costo, capacità avanzate di materiali compositi ed esperienza di ingegneria e progettazione“. Se pensate che possa trattarsi di una boutade potete ricredervi: l’obiettivo delle due aziende è presentare il progetto definitivo del velivolo elettrico entro la fine del 2021 e iniziare la produzione già nel 2023. “L’obiettivo è avviare una produzione di massa per cambiare definitivamente la mobilità cittadina“, ha ribadito Adam Goldstein, co-presidente di Archer. Cariche di entusiasmo anche le parole di Doug Ostermann, vicepresidente allo sviluppo globale di FCA: “I veicoli elettrici, che sia in aria o su strada, rappresentano il futuro e grazie alla collaborazione con Archer, FCA potrà proporre sul mercato nuove soluzioni a basso impatto ambientale“.