Extreme E: il campionato estremo dedicato ai SUV elettrici

Extreme E, organizzato in collaborazione con Fisker Inc, sarà il banco di prova per i SUV elettri del futuro che si sfideranno su terreni estremi, dal ghiaccio al deserto

Si chiama Extreme E il nuovo campiono campionato organizzato insieme a Fisker Inc. dedicato ad auto da fuoristrada ma… elettriche! Una bella e nuova iniziativa voluta per portare i SUV elettrici sui percorsi più strani ed estremi del mondo.

Extreme E: raid estremi per SUV elettrici

A partire dal 2021, prenderà il via Extreme E, il campionato dedicato a SUV elettrici che si sfideranno in vari circuiti estremi sparsi in tutto il mondo. Percorsi realmente al limite: i partecipanti, infatti, si cimenteranno su ghiaccio, deserto, fiumi e boschi. “Siamo entusiasti della prospettiva di avere al nostro fianco un produttore di veicoli elettrici come Fisker Inc. Questo campionato sarà il modo migliore per lanciare il loro nuovo SUV Ocean, oltre che fornire un banco di prova impegnativo per il prodotto“, ha detto Alejandro Agag, fondatore e CEO di Extreme E.

“Alejandro ha portato le corse dei veicoli elettrici nel mainstream con la Formula E e io sostengo pienamente la sua idea di reinventare le corse fuoristrada e creare di una piattaforma educativa per le minacce poste da cambiamento climatico. Extreme E e Fisker Inc. sono completamente allineati in fatto di missione e valori“, ha aggiunto Henrik Fisker, Presidente e CEO di Fisker Inc. Insomma, Extreme E sarà una corsa spettacolare, ma anche un severo test per le auto elettriche partecipanti e che presto potremmo vedere in commercio.