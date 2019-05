F1 Manager, nuovo videogioco di Formula 1 per iOS e Android

Arriva su dispositivi Android e iOS il nuovo gioco sportivo F1 Manager. Il giocatore dovrà gestire un team di Formula 1, portandolo al successo

Appassionati di Formula 1, caricate a dovere i vostri dispositivi, smartphone o tablet che siano. Da oggi potete infatti scaricare F1 Manager, gioco manageriale di Formula 1 risultato di una partnership tra la FIA Formula 1 e gli sviluppatori di giochi per dispositivi mobili Hutch. In F1 Manager trovate tutti i tracciati, i team e i piloti del Campionato del Mondo di F1 2019. Il giocatore veste i panni del Team Principal in un videogioco che racchiude in sè l’eccitazione del weekend di gara ma anche la strategia di decisioni che, dal muretto, possono cambiare le sorti dei risultati sportivi.

Si potrà gestire tutti i più grandi e abili piloti, con i loro nomi reali: Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Max Verstappen, Leclerq, Bottas e, per chi cerca una sfida ancor più tosta, anche i piloti dei team più “deboli”. “La Formula 1 ha un numero di fans impressionante a livello mondiale e per anni il nostro team di sviluppo ha pubblicato ottimi giochi di F1. Ora è giunto il momento di fare il Team Principal e di prendere decisioni vitali”, ha dichiarato il CEO di Hutch, Shaun Rutland.

Il gioco propone moltissimi acquisti in-app, anche se di per sè è free-to-play, può dunque essere scaricato e giocato gratuitamente. Oltre a ingaggiare i piloti, si potrà migliorare le monoposto, selezionare la strategia dei pit-stop, programmare test di sviluppo e via dicendo. Armatevi di caricabatterie, perché il gioco, pur molto coinvolgente, consuma non poca batteria!