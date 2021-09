Factory Safety Service Robot: il quadrupede robot di Hyundai

Factory Safety Service Robot è un progetto firmato da Hyundai e Boston Dynamics: è l'evoluzione del robot quadrupede Spot dotato di intelligenza artificiale applicata, navigazione autonoma e sistema di rilevamento del fumo. Il suo impiego verrà testato nello stabilimento Kia in Corea del Sud)

Hyundai non significa solo automobili. L’azienda, nei giorni scorsi, ha presentato Factory Safety Service Robot, un robot, appunto, per la sicurezza dei siti industriali (già all’opera nello stabilimento Kia in Corea del Sud) e pronto in collaborazione con Boston Dynamics.

Factory Safety Service Robot: cos’è

Factory Safety Service Robot è l’evoluzione di Spot, il robot quadrupede di Boston Dynamics dotato di intelligenza artificiale applicata (AI), navigazione autonoma e tecnologie di teleoperazioni. Con una termocamera integrata e LiDAR 3D, il robot è in grado di rilevare le persone intorno ad esso, monitorare situazioni di alta temperatura e potenziali rischi di incendio e percepire se una porta è aperta o chiusa. Questo nuovo alleato per gli operatori nei siti industriali può essere controllato a distanza attraverso una pagina web che fornisce un livestream dei suoi movimenti all’interno dell’impianto, consentendo al personale dell’ufficio di osservare da remoto le aree industriali.

Factory Safety Service Robot fornisce in tempo reale foto di quanto sta accadendo e un registro delle attività con il centro di controllo, oltre a supportare una risposta rapida in caso di emergenza suonando un allarme sulla pagina web di controllo. I manager possono passare alla teleoperazione manuale ogni volta che è necessario per condurre un’occhiata più da vicino a importanti siti industriali. È anche possibile collegare più robot al sistema di controllo centrale per controllare contemporaneamente varie zone. Il progetto pilota attivato presso lo stabilimento Kia in Corea del Sud servirà per definire il suo utilizzo accanto alle pattuglie di sicurezza notturna e creare un ambiente più sicuro per i lavoratori.

“Questo è il primo progetto di collaborazione con Boston Dynamics. Il robot aiuterà a rilevare i rischi e a garantire la sicurezza delle persone nei siti industriali. Continueremo a creare servizi che rilevano i pericoli nei siti industriali e aiutano a supportare un ambiente di lavoro sicuro attraverso collaborazioni continue con Boston Dynamics“, ha detto Dong Jin Hyun, Head of Hyundai Motor Group Robotics Lab