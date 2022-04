Faraday Future: la FF91 da 1.050 CV debutterà in autunno

Dopo alcuni problemi finanziari, la startup americana ha confermato che riuscirà a rispettare il piano di vendita della FF91, auto elettrica da 1.050 cavalli e 1.800 Nm di coppia

Vi ricordate la FF91 di Faraday Future? Ve l’avevamo presentata ormai cinque anni fa come una delle possibili vetture anti-Tesla, in grado di contrastare l’egemonia delle varie Model 3 e Model S con una scheda tecnica che prevede due motori elettrici in grado di sprigionare 1.050 cavalli e 1.800 Nm di coppia massima e di percorrere fino a 700 km con la singola ricarica.

Un modello sicuramente di grande interesse per il mercato automotive, la cui produzione però è stata recentemente messa in stand-by a causa di alcuni problemi finanziari che l’azienda americana Faraday Future ha dovuto affrontare. Con un comunicato stampa ufficiale, però, sembra che questa fase di stallo sia passata e che la FF91 “Born in California” sarà regolarmente messa in vendita a partire da questo autunno.

Il piano della Faraday Future è quello di rispettare le direttive iniziali di circa 2.400 unità prodotte nel primo anno dal lancio ufficiale: “Siamo ormai nella fase finale dell’installazione degli impianti produttivi e ci stiamo davvero preparando a consegnare la nostra prima vettura al mercato“, ha affermato Scott Wang, direttore marketing e responsabile del debutto della FF91. Saprà quest’ultima essere veramente all’altezza delle sue concorrenti?