Fast & Furious: Spy Racers, la serie animata su Netflix

Sulla piattaforma digitale Netflix debutta la serie animata Fast & Furious: Spy Racers, creata da Dreamworks, della quale vi proponiamo il trailer ufficiale

Proprio quando pensavamo che la saga di Fast & Furious fosse giunta al termine, o quasi, ecco la notizia del debutto su Netflix della serie animata Fast & Furious: Spy Racers, ideata e creata dalla Dreamworks. Il trailer della serie mostra due auto che corrono e si sfidano lungo gli argini di un non meglio identificato fiume degli Stati Uniti d’America, probabilmente nella zona di Los Angeles.

Le due auto non paiono essere modelli in produzione ma semplicemente veicoli che ricordano quelli reali, un po’ come le auto che troviamo in Grand Theft Auto. Fast & Furious: Spy Racers non ha il cast che tutti gli appassionati della saga conoscono e ammirano. Il protagonista sarà il cugino adolescente di Dominic Toretto, Tony, che si ritrova arruolato con un gruppo di amici all’interno di un’agenzia governativa. Questa mira a infiltrarsi in un’organizzazione di corse in auto, che in realtà è un’organizzazione criminale che vuole letteralmente dominare il mondo.

Netflix purtroppo non ha ancora comunicato in quali paesi la serie animata andrà in onda, ma sicuramente Fast & Furious: Spy Racers debutterà entro la fine dell’anno. La serie è stata prodotta da Tim Hedrick, Bret Haaland, Vin Diesel e Chris Morgan.