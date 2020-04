FCA parla coi follower: “Due chiacchiere in chat con Fiat”

Durante "Due chiacchiere in chat con Fiat" il capo dei brand Fiat e Abarth per la regione Emea, Luca Napolitano, risponde alle curiosità dei potenziali clienti interessati alla Nuova 500 Elettrica

In tempi di pandemia e quarantena, in tutti noi è aumentata la voglia di essere connessi col mondo esterno. Per le aziende questo significa aprire le proprie porte alla clientela e in casa Fiat sanno quanto sia importante il contatto col pubblico. Per questo, debutta il nuovo format video Due chiacchiere in chat con Fiat, in cui il capo dei brand Fiat e Abarth per la regione Emea, Luca Napolitano, risponde alle curiosità dei potenziali clienti interessati alla Nuova 500 Elettrica.

“Due chiacchiere in chat con Fiat”: viaggio in FCA via smartphone

Il primo video viene veicolato tramite i canali social ufficiali di Fiat ed è stato girato con smartphone da casa, per rispondere alle regole di sicurezza attualmente in vigore e garantire contemporaneamente un dialogo informale tra Luca Napolitano e gli utenti. Le domande provengono dalla chat messa a disposizione di coloro che hanno già prenotato o sono potenziali clienti della 500 Elettrica e che vogliono cosi ricevere informazioni più dettagliate sul nuovo modello. In questa fase viene utilizzata in esclusiva la tecnologia LivePerson, che Fiat già impiega per la gestione dei canali di chat verso i consumatori.

Questa nuova strategia di comunicazione più personale ha l’obiettivo di mantenere in contatto azienda e utenti in modo semplice, efficace e immediato. Il video “Due chiacchiere in chat con Fiat”, che verrà condiviso con gli utenti stessi della chat e pubblicato sul canale YouTube di Fiat, e avrà cadenza quindicinale, con la finalità di essere un efficace strumento attraverso il quale verrà data risposta a temi di interesse comune, verranno veicolati messaggi e forniti aggiornamenti relativi alla Nuova 500 Elettrica.