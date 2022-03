Ferrari 296 GT3: l’erede della 488 da corsa avrà il V6 base della 296 GTB

La Casa di Maranello ha pubblicato due prime immagini teaser che mostrano le forme della prossima vettura destinata alle competizioni GT

La prossima vettura da corsa di classe GT3 della Ferrari prenderà spunto dalla bellissima 296 GTB: l’annuncio è arrivato in questi giorni grazie a un comunicato stampa ufficiale della Casa di Maranello, che ha identificato l’erede della famosissima 488 GT3 EVO 2020 nella futura 296 GT3, che di fatto prende spunto dalla versione stradale da cui deriva affinando, allo stesso tempo, l’estetica, l’aerodinamica e le prestazioni del suo motore.

Con 429 vittorie su 770 partenze e ben 107 Titoli messi in cassaforte, la Ferrari 488 GT3 EVO 2020 è pronta a lasciare il posto alla 296 GT3, che come potete osservare anche voi qua sotto dalle prime immagini pubblicate sul web si distingue dalla 296 GTB per tutti quegli elementi caratteristici delle vetture da corsa della Casa del Cavallino Rampante.

Già in fase di assemblaggio presso gli stabilimenti di Oreca di Signes, la Ferrari 296 GT3 si distingue per le innumerevoli appendici aerodinamiche e per il propulsore V6 a sei cilindri, che di fatto rappresenta la base endotermica della powertrain utilizzata sulla 296 GTB privata, però, della componente ibrida. Il debutto agonistico di questo splendore? Previsto a partire dall’anno prossimo sulle piste del GT World Challenge.