Ferrari 296 GTB: con il kit Novitec supera gli 860 cavalli

Alcuni ritocchi estetici alla carrozzeria ma, soprattutto, un incremento di potenza per il V6 3.0 Litri sotto il cofano: ecco la ricetta di Novitec per la 296 GTB

Quando il prodotto di serie non è sufficiente ad accontentare il “palato” di un appassionato… allora ci pensa Novitec a donare nuova gioia ed entusiasmo! E’ quello che accaduto nei confronti della bellissima Ferrari 296 GTB, supersportiva del Cavallino Rampante che è passata tra le mani del preparatore tedesco per ottenere una maggiore potenza e qualche (piccolo) ritocchino alla sua estetica, che prevede sostanzialmente i cerchi specifici della Vossen NF10 (da 21 e 22 pollici rispettivamente all’anteriore e al posteriore) e un assetto ulteriormente ribassato di 35mm con nuovi ammortizzatori e molle.

La ciliegina sulla torta, però, è proprio il kit di potenziamento previsto per il V6 3.0 Litri ibrido plug-in installato sotto al cofano: Novitec in questo caso ha migliorato le prestazioni della Ferrari 296 GTB attraverso dei nuovi catalizzatori metallici e il sistema di scarico dedicato, che può essere rivestito in acciaio inossidabile o addirittura in Inconel con placcatura dorata, la stessa utilizzata in F1. Questo impianto, inoltre, prevede anche valvole sullo scarico controllate elettronicamente, attraverso le quali è possibile regolare il sound della vettura secondo i propri gusti personali.

Il risultato? La powertrain della Ferrari 296 GTB supera il valore di potenza massima originale di 38 CV e, quindi, arrivando ad oltre 860 cavalli di disponibilità da sfruttare al massimo in circuito. Per quanto riguarda gli interni, infine, le possibilità di personalizzazione sono infinite e in questo caso è meglio contattare direttamente il preparatore per un preventivo ad-hoc. Nel frattempo, se volete dare un’occhiata a com’è cambiata la Rossa di Maranello nelle mani di Novitec… ecco il video di presentazione!