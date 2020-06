Ferrari 308 GTB Group 4 da rally: il video della cronoscalata!

Una delle vetture più iconiche della Casa di Maranello, la Ferrari 308 GTB, è stata preparata per affrontare la Trofeul Sinaia Hillclimb

Dal 1973 la Ferrari, a livello di motorsport, decise di concentrarsi unicamente sulla Formula 1… lasciando, allo stesso tempo, un piccolo spiraglio anche ad altre discipline. Tra queste figura addirittura il mondo del rally, per il quale la storica officina Michelotto preparò quattro 308 GTB a motore centrale V8. Perfettamente allestite per gareggiare nel Gruppo 4, oggi sono tra le più ricercate dagli appassionati… e oggi una di queste è ancora funzionante, pronta a mettere in mostra i suoi 320 cavalli da gestire, ovviamente, con il cambio manuale.

Ci stiamo riferendo alla Rossa che ha partecipato alla cronoscalata Trofeul Sinaia Hillclimb con il pilota romeno Horatiu Ionescu Cristea, il quale si è sbizzarrito a far contare il 3.0 V8 aspirato tra i tornanti con tanto di derapate a ruote fumanti. Volete vederla in azione? Date un’occhiata al video qua sotto e alzate il volume: non ve ne pentirete!