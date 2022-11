Ferrari 499P: il Cavallino Rampante svela l’arma per vincere a Le Mans!

La Casa di Maranello è pronta al ritorno in pianta stabile nel Mondiale Endurance con la Ferrari 499P: ecco tutti i dettagli

L’inizio del 2023 rappresenterà per la Casa di Maranello il ritorno nel WEC, quel Mondiale Endurance a cui aveva partecipato l’ultima volta esattamente 50 anni fa con la mitica 312 PB che vinse la 24 Ore di Le Mans. Dopo tanto tempo le ambizioni non sono cambiate ed è per questo motivo che negli scorsi giorni il Cavallino Rampante ha presentato la Ferrari 499P, vettura facente parte del progetto “Le Mans Hypercar” che, scheda tecnica alla mano, attinge alla tecnologia già apprezzata sulla 296 GTS.

Pronta a partecipare nella neonata categoria LMH, la Ferrari 499P avrà un peso non inferiore a 1.030 kg (come da regolamento FIA) e potrà contare su una powertrain con motore termico V6 a funzione portante posizionato centralmente da 680 cavalli in abbinamento a un motore elettrico sull’asse anteriore, chiamato ERS (Energy Recovery System) e in grado di aumentare la potenza di altri 272 CV. Compresi nel pacchetto anche il cambio sequenziale a sette rapporti e la batteria con architettura a 900V, che recupera energia in decelerazione e frenata proprio come accade in Formula 1.

Disegnata dal Centro Stile Ferrari, la nuova Ferrari 499P eredita esteticamente alcuni elementi già visti sulla Daytona SP3 e sulla 296 GT3 mettendo in mostra una carrozzeria in fibra di carbonio particolarmente curata sotto il punto di vista aerodinamico a partire dallo splitter anteriore fino alle pance laterali e alla doppia ala posteriore.

Il telaio è un monoscocca in fibra di carbonio ad alta tecnologia, le sospensioni sono di tipo push-rod e l’impianto frenante sfrutta la tecnologia brake-by-wire, che nelle gare di durata diventa essenziale. Con questi presupposti, la ricetta per tornare a vincere è assicurata: appuntamento al 10-11 marzo 2023 con la 1000 km di Sebring, prima tappa del WEC dove la Ferrari 499P esordirà con un equipaggio ancora tutto da scoprire. Sarà all’altezza della concorrenza?