Ferrari 512 BB: la berlinetta degli anni ’70 torna in chiave moderna?

Grazie ai rendering del designer Gurdeep Panesar, la mitica Ferrari 512 BB potrebbe idealmente tornare a sfrecciare sulle nostre strade in una veste completamente nuova

E’ stata un’icona degli anni ’70, non solo per le sue linee da berlinetta sportiva ma soprattutto per quel motore Ferrari V12 da 180° direttamente derivato da quello utilizzato all’epoca in Formula 1, quando correva la 312 T di Niki Lauda e Clay Regazzoni. Sì, avete indovinato: stiamo parlando della 512 BB, discendente della 365 GT/4 BB prodotta tra il 1976 e il 1981 che portò in dote un’estetica leggermente modificata rispetto alla precedente generazione con tanto di alettone posteriore, parafanghi maggiorati e due prese d’aria nella parte bassa delle fiancate.

Oggi questo modello prodotto dalla Casa del Cavallino Rampante (in sole 929 unità) rappresenta un oggetto di culto per i collezionisti, da adorare ancora prima di guidare su strada. E se… qualcuno pensasse a un progetto volto a riportarla in auge con una versione rivista secondo gli attuali standard del mondo automotive?

Un’idea che è balenata sul serio nella mente del designer Gurdeep Panesar, il quale ha dato vita ad alcuni rendering in stile futuristico che hanno fatto diventare la 512 BB una vera vettura da competizione. La volontà dell’artista britannico, tuttavia, non vuole fermarsi alle quattro foto che trovate nella galleria a corredo di quest’articolo: “Una piccola rivistazione della 512 BB, sperando di poter collaborare con qualcuno per realizzare un esemplare per il SEMA“. Questo è quanto è stato scritto sul suo account Instagram, il quale trapela l’intento di voler preparare un concept per la famosa fiera dell’automobile di Las Vegas. Follia o genialità?