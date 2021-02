Ferrari elettrica: arriverà sul mercato entro il 2030

Il Presidente del Cavallino Rampante, John Elkann, ha confermato ufficialmente che la prima Ferrari dotata di powertrain completamente elettrificata si farà e arriverà entro il 2030

Dopo avervi anticipato le ultime novità in fatto di ibridazione dei prossimi modelli che arriveranno sul mercato, la Ferrari ha recentemente annunciato che anche la prima Rossa dotata di motore completamente elettrico è un progetto che verrà portato avanti ufficialmente alla pari della Purosangue. Ad affermarlo è stato il Presidente della Casa del Cavallino Rampante, John Elkann, durante una conferenza in cui sono stati presentati i dati finanziari relativi al 2020.

La Ferrari elettrica, quindi, si farà e dovrebbe essere completata entro il 2030: “In un decennio vedremo una Ferrari full electric, vogliamo vederla“, queste le parole che sentenziano l’arrivo della prima Rossa spinta esclusivamente da batterie a zero emissioni, la quale dovrebbe avere forme da Gran Turismo come confermato nel dicembre 2019 dall’ex amministratore delegato Louis Camilleri. Nel frattempo, però, a Maranello stanno bollendo in pentola altri importanti progetti, come la già citata Purosangue, primo SUV del Cavallino, e una nuova sportiva che andrà ad affiancare la SF90 Stradale, prima plug-in del marchio che, a sua volta, aveva raccolto il testimone della precedente LaFerrari.

Nel tempo l’azienda modenese è passata da un V12 a un V8 e stavolta è il turno di un inedito V6 ibrido che, secondo il portale CAR Magazine, dovrebbe avere una cilindrata di 2.9 Litri e una potenza massima nella versione più prestazionale di oltre 700 cavalli. Un’unità che è stata pizzicata recentemente per le vie di Maranello all’interno dello chassis di una 488, che per l’occasione potrebbe essere rinominata “486”. Queste, ovviamente, sono solo ipotesi e per saperne di più dovremo portare ancora un po’ di pazienza: secondo Elkann la nuova gamma elettrificata del Cavallino sarà snocciolata entro i primi sei mesi dell’anno prossimo. Incrociamo le dita?