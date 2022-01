Ferrari Enzo vs albero: il finale è disastroso

L'incidente è avvenuto a Baarn, a circa 40 chilometri da Amsterdam, a causa del fondo stradale viscido mentre l'auto era in fase di collaudo

La prima considerazione è che per fortuna nessuno si è fatto troppo male, ma una volta constatato questo, l’occhio non può non cadere su questa povera Ferrari Enzo letteralmente distrutta dopo un brutto incidente.

Che brutta fine per questa Ferrari Enzo

La storia viene dall’Olanda ed è una di quelle che fa male a tutti gli amanti delle quattro ruote. La “vittima” in questione è una bellissima Ferrari Enzo, una dei 400 esemplari realizzati a Maranello: da una prima ricostruzione pare che la vettura abbia perso aderenza a causa dell’asfalto basato di una stradina nei pressi di Baarn, a circa 40 chilometri da Amsterdam.

L’urto contro un grosso albero è stato inevitabile e i danni all’auto ingenti anche se, come abbiamo detto in apertura, il conducente non ha riportati traumi significativi almeno a livello fisico, perché il morale, a posteriori, non sarà stato dei più sereni anche perché, secondo forum FerrariChat che ha riportato la notizia (le foto dell’auto distrutta, invece, sono state realizzate da Jeffrey De Ruiter) non ci sarebbe il proprietario ma un un meccanico della concessionaria Ferrari di Hilversum. Ora si cercherà di ripararla, ma il prezzo complessivo e la difficoltà nel reperire i ricambi rende tutto molto complicato.