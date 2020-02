Ferrari F8 Tributo Lego Speed Champions: bolide in miniatura

Il kit per montare la Ferrari F8 Tributo Lego Speed Champions è composto da 275 pezzi e costa 19,90 euro

Avete il sogno di guidare Ferrari F8 Tributo ma per ovvi motivi (di prezzo) non potete permettervene una? Beh, con Lego Speed Champions potete mettere una versione in scala del bolide rosso se non in garage, almeno sul mobile del salotto.

Ferrari F8 Tributo Lego Speed Champions: un bolide in miniatura

Con appena 19,90 euro oggi è possibile portarsi a casa una Ferrari F8 Tributo Lego Speed Champions, l’ultima nata della celebre collezione di dell’azienda che produce mattoncini giocattolo legati al mondo delle quattro ruote. In sostanza con un prezzo molto contenuto potrete fare vostra la Rossa erede della 488 GTB in scala. E in questo caso è un’auto davvero per tutti, visto che Lego lo indicano come gioco adatto dai sette anni in su. Il kit è composto da 275 pezzi, con cerchi intercambiabili, lunga 15 centimetri e larga 4.