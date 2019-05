Ferrari, Lamborghini, Porsche e Mercedes all’asta senza riserva su Catawiki

Catawiki, il sito per oggetti unici e speciali, mette all’asta quattro uniche auto di lusso: una Ferrari Testarossa, una Lamborghini Urraco P250, una Mercedes 220A coupe e una Porsche 930 Turbo

Catawiki offre agli appassionati di auto un’opportunità davvero interessante: acquistare un’auto esclusiva, storica, senza prezzo di riserva. La piattaforma leader online per oggetti unici mette all’asta ben 31 automobili tra cui citiamo la Ferrari Testarossa del 1991, la Lamborghini Urraco P250 del 1974, la Porsche 930 Turbo del 1984 e la Mercedes 220A del 1955.

Da quest’anno, infatti, Catawiki organizza con cadenza mensile delle aste senza prezzo di riserva nelle categorie auto classiche e Youngtimer, nelle quali le offerte partiranno da €1. Le quattro auto d’epoca che Catawiki offre questo mese hanno un valore combinato di €545.000 e sono all’asta fino al 2 giugno.

La Testarossa del 1991 è una delle auto italiane più iconiche e il sogno di tantissimi appassionati di motori. L’auto in questione è completamente originale, in forma grandiosa e ha un valore stimato di circa €110.000. C’è poi la Lamborghini Urraco P250 del 1974, vettura disegnata da Marcello Gandini che venne presentata in anteprima al Motor Show di Torino nel 1970. Debuttò sul mercato nel 1973 e anch’essa, una delle sole 520 prodotte, vale circa €110.000.

La Porsche 930 Turbo del 1984 è ottima, in condizioni favolose. Venne importata dalla Germania ai Paesi Bassi 21 anni fa e ha solo 72.000 km sul contachilometri. Una sportiva di razza, rara e valutata circa €125.000. La quarta auto all’asta è una Mercedes 220A coupe (1955). Mercedes ha prodotto solo 18.514 unità della W187 tra il 1951 e il 1955, tra cui non più di 2.275 decappottabili e 85 coupé. Questo rende il modello uno dei più unici e rari mai prodotti da Mercedes. Il valore stimato è di €200.000.