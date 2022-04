Ferrari Monza SP1: ecco l’esemplare Tailor Made in bianco e azzurro

La Casa di Maranello ha pubblicato alcune foto di uno specialissimo esemplare di Monza SP1, proveniente dal programma dedicato Tailor Made

Una Ferrari bianca e azzurra? Alcuni storceranno il naso, ma il fatto che questa colorazione sia finita sulla carrozzeria di uno dei (soli) 100 esemplari di Ferrari Monza SP1 metterà sicuramente d’accordo tutti. La barchetta monoposto della serie limitata Icona torna a stupire grazie a un esemplare proveniente dal programma di personalizzazione Tailor Made che, per l’occasione, è stato protagonista di un rapido photoshooting in quel di Maranello.

Come potete osservare anche voi scorrendo le foto presenti in gallery, questa Ferrari Monza SP1 propone una tinta bicolore della carrozzeria davvero suggestiva che alterna, nello specifico, il Bianco Sanae sul corpo principale della vettura con l’Azzurro Hyperion presente all’avantreno. Il risultato è davvero spettacolare ed è impreziosito non solo dai dettagli in fibra di carbonio e dai cerchi a cinque razze da 21 pollici, ma anche dai rivestimenti in pelle Heritage Blu Profondo del sedile con cuciture in Grigio Chiaro che, poi, sono riportate anche sulla plancia. Una splendida combinazione cromatica, vero?