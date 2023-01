Ferrari protagonista al Cavallino Classic 2023 dal 26 gennaio

Dal 26 al 29 gennaio la location di Palm Beach ospiterà l'edizione 2023 di Cavallino Classic, l'evento a tema Ferrari più importante al mondo

Siete appassionati sfegatati delle Rosse del Cavallino Rampante? Allora non potete perdervi l’edizione 2023 di Cavallino Classic, evento a tema Ferrari che si terrà dal 26 al 29 gennaio presso la location di Palm Beach, in Florida. Si tratta della reunion più importante a livello mondiale per le sportive di Maranello, che in questa occasione (tra l’altro) festeggerà i primi cento anni della gara di durata più famosa al mondo: la 24 Ore di Le Mans.

Proprio per questo motivo Cavallino Classic 2023 metterà in mostra tutte le Ferrari che hanno gareggiato in questa competizione nel corso degli anni, a partire dalla primissima partecipazione nel 1949. L’evento comincerà il 26 gennaio con il track-day presso il circuito The Concours Club, al quale seguirà la sfilata lungo la costa della Florida e, infine, il raduno vero e proprio con tanto di asta di beneficenza. A questo indirizzo tutti i dettagli che servono per partecipare.