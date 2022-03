Ferrari Purosangue: il Cavallino svela il teaser del suo primo FUV ibrido

La Casa di Maranello ha pubblicato sui suoi canali social la prima immagine teaser della Purosangue, che prende la denominazione di "Ferrari Utility Vehicle"

Dopo tutte le indiscrezioni emerse negli ultimi mesi, finalmente è giunto il momento di dare un primo sguardo su quello che sarà il primo, esclusivo, SUV della Casa del Cavallino Rampante: si chiamerà Ferrari Purosangue e prenderà il nome specifico di “FUV”, acronimo di “Ferrari Utility Vehicle” che vuole ricalcare l’esclusività del modello nell’intero segmento dell’automotive.

Come potete apprezzare anche voi dall’immagine qua sotto, la Purosangue avrà un’estetica molto affilata e sportiva, con il frontale caratterizzato da ampie prese d’aria, gruppi ottici sottilissimi connessi da un’unica striscia a sviluppo orizzontale e un cofano muscoloso dall’ampia prominenza centrale. Per quanto riguarda le motorizzazioni al momento non esistono conferme ufficiali, ma è possibile ipotizzare una gamma con propulsori dotati di elettrificazione ibrida. Ne sapremo sicuramente entro la fine dell’anno, quando è prevista la presentazione in vista della commercializzazione a partire dal 2023.