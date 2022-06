Ferrari Purosangue: il debutto a settembre 2022, poi nel 2025 l’elettrica

Il futuro della Ferrari passerà attraverso 15 nuovi modelli in presentazione dal 2023 al 2026: tra questi anche il primo SUV (Purosangue) e la prima Rossa full-electric

L’automotive corre verso l’elettrificazione e anche un marchio saldamente ancorato alla tradizione dell’endotermico come Ferrari deve pensare a un futuro nel segno delle “batterie”: dopo i primi modelli ibridi (tra cui la recente 296 GTS Spider), presto sarà il turno di quelli full-electric secondo un piano strategico – presentato negli scorsi giorni – che prevede il debutto di ben 15 modelli diversi tra il 2023 e il 2026.

Una gamma nella quale troverà posto anche la Purosangue, all’esordio confermato per il prossimo mese di settembre 2022, e la prima, vera, Rossa ad “elettroni”, in arrivo però non prima del 2025: quest’ultima sarà realizzata in un settore dedicato della factory di Maranello e sarà equipaggiata non solo con motori specifici ad alta efficienza derivati dall’esperienza maturata nel motorsport, ma anche con delle batterie strutturali integrate direttamente nel telaio allo scopo di contenere il peso e il volume occupato per assicurare il miglior feeling durante la guida su strada e in pista.

Come confermato direttamente dal CEO di Ferrari, Benedetto Vigna, la prima Rossa elettrica sarà una sportiva vera, costruita in base ai valori portanti della Casa di Maranello e capace di sprigionare un sound unico nel proprio genere proprio perchè proveniente direttamente dal motore a batterie. Il suo contributo consentirà al Cavallino Rampante di raggiungere il 60% della gamma elettrificata (55% vetture ibride e 5% elettriche) entro il 2026, che salirà all’80% (40% ibride e 40% elettriche) nel piano di neutralità delle emissioni nocive dal 2030.

Tornando alla Purosangue, sarà presentata ufficialmente all’inizio dell’autunno e potrà vantare un V12 aspirato completamente endotermico: come tutte le Ferrari incarnerà a sua volta i canoni della Casa di Maranello, ma il suo contributo nel totale delle vendite non supererà il 20%. Niente conferme, invece, per quanto riguarda le sue possibili motorizzazioni ibride: fortunatamente settembre non è lontano per saperne di più…