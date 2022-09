Ferrari Purosangue: il primo SUV di Maranello ha un V12 da 725 cavalli

La Casa del Cavallino Rampante ha presentato il suo primo "ruote alte" sportivo: sarà commercializzato dalla primavera del 2023 con un prezzo di 390.000 Euro

Finalmente il grande momento è arrivato: Ferrari ha presentato la Purosangue, il suo primo SUV in assoluto che rompe la tradizione e che fa avvicinare Maranello alla sua acerrima antagonista, quella Lamborghini che già da qualche anno ha sposato la causa dei “ruote alte” con la ben conosciuta Urus. Basta sfogliare le foto in gallery per rendersi conto del grandissimo lavoro svolto dagli ingegneri del Cavallino in questi cinque anni di “gestazione”: la Purosangue è un vero “puledro” di razza, dalle linee muscolose ma allo stesso tempo estremamente dinamiche che, in un certo senso, ricordano la berlina di extra-lusso Ferrari Roma.

Lunga 4,97 metri per 2,03 m in larghezza e 1,59 metri in altezza (di questi 18,5 cm sono di luce a terra aumentabile di altri 3 cm fino alla velocità massima di 80 km/h), la Ferrari Purosangue propone una carrozzeria con cofano in alluminio e tettuccio in fibra di carbonio, imperniata su un telaio progettato appositamente per questo modello che assicura un bassissimo centro di gravità (per una stabilità sopraffina in curva) e un peso a secco di poco superiore alle due tonnellate.

Nella progettazione della Ferrari Purosangue grande attenzione è stata posta anche alla cura dell’abitacolo, contraddistinto da quattro posti a sedere e da un accesso che, posteriormente, avviene attraverso delle portiere che si aprono controvento. Il focus degli ingegneri, in questo caso, è stato posto sul massimo comfort di marcia per il quale sono presenti dei rivestimenti di elevatissima qualità, una disposizione ottimale dei comandi sulla plancia e una dotazione di bordo completa di quadro strumenti interamente digitale.

Rispetto ad altre vetture, la Purosangue non dispone del classico display centrale dell’infotainment ma, piuttosto, del cockpit per il guidatore e di un secondo schermo sul lato del passeggero, entrambi da 10,2 pollici e completi di compatibilità Apple CarPlay – Android Auto, Wi-Fi e aggiornamenti OTA. Il bagagliaio? Il passo di oltre 3 metri, in questo caso, è stato sfruttato fino in fondo assicurando un valore con sedili in posizione di ben 473 Litri.

Per quanto riguarda il motore, invece, la nuovissima Ferrari Purosangue si affida a un V12 da 6.5 Litri aspirato che eroga 725 cavalli e 716 Nm di coppia massima (di cui l’80% è già disponibile a 2.100 giri al minuto), abbinato a un cambio automatico a otto rapporti, alla tecnologia Torque Vectoring per la distribuzione intelligente della coppia sull’asse anteriore e alla trazione integrale di derivazione GTC4 Lusso. Presente all’appello anche il celebre “manettino” per la selezione della modalità di guida, nonchè vari sistemi elettronici di ausilio alla guida (tra i quali il controllo evoluto della stabilità e l’ABS di ultima generazione) che funzionano insieme alle sospensioni attive True Active Spool Valve, al sistema di frenata brake-by-wire e all’asse posteriore sterzante.

Prezzi e disponibilità del primo SUV della Casa di Maranello? La nuovissima Ferrari Purosangue sarà commercializzata in Europa (e quindi anche in Italia) a partire dai mesi primaverili del 2023 con un listino in partenza da 390.000 Euro. Nelle prossime settimane, inoltre, sarà annunciata anche la corposa gamma di personalizzazioni e accessori per renderla ancora più esclusiva e ricercata.