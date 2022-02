Ferrari Purosangue: presentazione entro l’anno e prime consegne nel 2023

Alcune foto spia apparse in rete fanno capire qualcosa in più su come sarà questo veicolo innovativo per il catalogo della Casa di Maranello

Manca sempre meno all’arrivo sul mercato di Purosangue, il primo SUV prodotto da Ferrari. La Casa del Cavallino Rampante ha annunciato nei giorni corsi l’avvio della produzione nel 2022 e delle foto spia presenti nel web permettono di avere un’idea più definita di come sarà questa veicolo decisamente nuovo nel catalogo del brand di Maranello.

Countdown per la Ferrari Purosangue

Le immagini ritraggono un prototipo quasi completamente camuffato e in fase di collaudo. Qualche spunto di riflessione, però, lo si può comunque trarre. Innanzitutto sulle forme che sono più simili a quelle di una hatchback con sospensioni rialzate che non a quelle di un SUV canonico. L’animo sportivo è sottolineato dalle particolari scelte fatte sul posteriore con le portiere di minime dimensioni (la vettura potrà ospitare fino a quattro persone) per permettere un taglio netto e filante del retrotreno. Si può notare, invece, il sistema di scarico quadruplo che permetterà di avere una certa voce alla vettura.

Per quanto riguarda il motore, sappiamo che la Purosangue sarà sviluppata su un’inedita piattaforma modulare che permetterà l’impiego di motori con differente frazionamento (V6, V8 e V12) ma anche soluzioni con sistemi di elettrificazione, ma non è ancora certo quale soluzione verrà adottata in via definiva.

La domanda adesso è una: quando arriverà la Ferrari Purosangue? Considerando che i tempi, nonostante le difficoltà del momento, sono in linea con i piani stabiliti, l’auto entrerà in produzione entro quest’anno e i primi modelli potrebbero essere consegnati per l’inizio del 2023.